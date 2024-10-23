Amazon готує нову платформу з низькими цінами для конкуренції з Temu — Finance.ua
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Amazon готує нову платформу з низькими цінами для конкуренції з Temu

Технології&Авто
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Amazon готує нову платформу з низькими цінами для конкуренції з Temu
Amazon готує нову платформу з низькими цінами для конкуренції з Temu
Amazon, ймовірно, працює над створенням нової платформи онлайн-продажів, яка дозволить конкурувати з низькими цінами китайського роздрібного гіганта Temu.
Про це повідомляє Engadget.
Компанія надіслала внутрішню інформацію продавцям, яка містить деталі щодо обмежень на ціни для цієї нової торгової вітрини.
Згідно з даними, максимальні ціни для різних товарів становлять $8 за ювелірні вироби, $9 за постільну білизну, $13 за гітари та $20 за дивани, що будуть доставлятися з центру виконання замовлень у Гуандуні, Китай.
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Очікується, що нова платформа пропонуватиме повільніші терміни доставки (від 9 до 11 днів), але матиме значно нижчі збори за доставку порівняно з основною платформою Amazon.
Ця нова стратегія Amazon відрізняється від традиційного підходу компанії, де немає обмежень на ціни. Вона більше відповідає формату Temu, який, незважаючи на критику через якість товарів та етичні питання, набула популярності завдяки надзвичайно низьким цінам з моменту запуску у 2022 році.
За матеріалами:
Speka
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