Nike, Puma, Adidas: виробники взуття в США закликають адміністрацію Трампа скасувати мита — Finance.ua

Nike, Puma, Adidas: виробники взуття в США закликають адміністрацію Трампа скасувати мита Сьогодні 22:06 — Світ

Американська взуттєва промисловість закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа переглянути митну політику та надати галузі тарифні пільги.

Про це повідомляє CNN

Американська асоціація дистриб’юторів та роздрібних продавців взуття (FDRA) заявила, що високі мита вже спричинили замороження замовлень, падіння обсягів постачання та ризики дефіциту взуття на внутрішньому ринку.

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«Сотні компаній перебувають на межі закриття. Десятки тисяч робочих місць — під загрозою. Якщо ситуація не зміниться, постраждають як виробники, так і споживачі», — йдеться у заяві.

Документ підписали Nike, Under Armour, Puma SE, Adidas US та десятки інших брендів.

За словами галузевих представників, найбільше постраждали виробники дитячого взуття: мита на окремі категорії продукції сягають 150−200%. Це унеможливлює покриття витрат для компаній, орієнтованих на низько- та середньодохідні родини.

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«Ми не можемо перекласти ці витрати на споживачів — це зробить взуття недоступним», — вказано у зверненні.

Також у заяві наголошується, що митна політика не стимулює повернення взуттєвого виробництва до США, оскільки для цього потрібні багаторічне планування та великі інвестиції в інфраструктуру і ланцюги постачання.

За оцінкою Bloomberg , серед країн, які можуть постраждати від підвищених тарифів, — В’єтнам та Індонезія, що є найбільшими експортерами взуття до США. Зокрема, половина взуття бренду Nike виготовляється у В’єтнамі.

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