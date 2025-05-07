Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа — Finance.ua

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа Сьогодні 02:34 — Фондовий ринок

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

Американський автовиробник Ford зменшив свій річний прогноз через американські митні тарифи на автомобільну промисловість.

Про це повідомляють Reuters та L’Opinion.

Американський автовиробник Ford оголосив у пресрелізі свій річний прогноз — його переглянули в бік значних збитків. Причина — введені США митні тарифи на автомобільну промисловість. Отже, згідно зі звітом, мита повинні мати чистий вплив у розмірі 1,5 мільярда доларів на проформа-операційний прибуток компанії у 2025 році. Загальні витрати за рік — 2,5 мільярда доларів. Це буде пов’язано головним чином з імпортом автомобілів з Мексики та Китаю.

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У лютому автовиробник з Дірборна, штат Мічиган, прогнозував прибуток до сплати відсотків та податків у розмірі від 7,0 до 8,5 мільярда доларів за 2025 рік. Цей прогноз не враховував мита Трампа.

«На сьогодні наші команди зробили багато, щоб мінімізувати вплив тарифів», — сказала журналістам фінансовий директор Шеррі Хаус.

Вона додала, що чистий вплив у першому кварталі склав 200 мільйонів доларів.

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Цікавий факт, підтверджений фінансовим менеджером: 35% транспортних засобів, які перетинають Сполучені Штати з Мексики до Канади, зараз використовують альтернативну схему — мито для перевезення — щоб уникнути американського оподаткування.

Загалом у звіті за 1-й квартал зазначається, що дохід Ford упав на 5% до 40,7 мільярда доларів, але перевершив очікування приблизно в 36 мільярдів доларів.

Прибутки зросли, оскільки споживачі поспішили скуповувати автомобілі, стурбовані тим, що тарифи призведуть до зростання цін.

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