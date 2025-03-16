Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію — Finance.ua

Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію Сьогодні 22:26 — Фондовий ринок

Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію

Американський автогігант Ford інвестує до €4,4 млрд у свій проблемний німецький бізнес.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення компанії.

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Німецький підрозділ Ford-Werke продовжить реалізацію ініціатив зі стратегічної трансформації, зосередившись на скороченні витрат та підвищенні конкурентоспроможності, заявили у Ford.

«Докапіталізація наших німецьких операцій підтримує трансформацію нашого бізнесу в Європі та посилює нашу здатність конкурувати з оновленим портфелем продуктів», — сказав Джон Лоулер, віцепрезидент Ford Motor Company.

За його словами, компанія націлена на спрощення управління, скорочення витрат та підвищення ефективності.

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Капітальні вливання мають допомогти Ford-Werke вирішити проблему надмірних запозичень та забезпечення фінансування багаторічного бізнес-плану.

Лоулер закликав європейських політиків розробити чіткий план дій для просування електромобілів і приведення цілей щодо викидів у відповідність до споживчого попиту.

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