Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію — Finance.ua
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Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію

Фондовий ринок
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Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію
Ford інвестує 4,4 мільярда євро в проблемну німецьку дочірню компанію
Американський автогігант Ford інвестує до €4,4 млрд у свій проблемний німецький бізнес.
Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення компанії.
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Німецький підрозділ Ford-Werke продовжить реалізацію ініціатив зі стратегічної трансформації, зосередившись на скороченні витрат та підвищенні конкурентоспроможності, заявили у Ford.
«Докапіталізація наших німецьких операцій підтримує трансформацію нашого бізнесу в Європі та посилює нашу здатність конкурувати з оновленим портфелем продуктів», — сказав Джон Лоулер, віцепрезидент Ford Motor Company.
За його словами, компанія націлена на спрощення управління, скорочення витрат та підвищення ефективності.
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Лоулер закликав європейських політиків розробити чіткий план дій для просування електромобілів і приведення цілей щодо викидів у відповідність до споживчого попиту.
За матеріалами:
Forbes.ua
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