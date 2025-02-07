Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда — Finance.ua

Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда

Ford перевершив очікування щодо прибутків у четвертому кварталі 2024 року, але його підрозділ з електрокарами продовжує приносити суттєві збитки.

Попри те, що минулого року бізнес Ford з виробництва електромобілів Model e продовжує втрачати гроші, генеральний директор Джим Фарлі переконаний, що «Ford стає фундаментально сильнішою компанією».

Як випливає зі свіжого звіту про прибутки, минулого року Model e втратив 5,1 мільярда доларів. У четвертому кварталі Ford втратив близько 37 000 доларів на кожному проданому електромобілі.

Ford стверджує, що більші втрати на електромобілях були спричинені ціновим тиском, при цьому обсяг постачання і дохід впали на 9% і 35% відповідно. Застарілі F-150 Lightning і Mustang Mach-E від Ford стикаються з появою нових конкурентів у США, таких як Tesla Cybertruck і Chevy Equinox EV.

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У 2025 році Ford очікує, що Model e втратить ще від 5 до 5,5 мільярдів доларів. Цей прогноз трохи нижчий, ніж очікувалося, враховуючи потенційний вплив мит, які Дональд Трамп запровадив для Канади, Європи та Мексики.

Загалом Ford перевершив очікування у четвертому кварталі та показав дохід у розмірі 48,2 мільярда доларів США, що на 2,2 мільярда доларів більше, ніж роком раніше. Також у 2024 році Ford отримав 185 мільярдів доларів доходу, що є найвищим показником за всю історію.

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