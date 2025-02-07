Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда

Технології&Авто
75
Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда
Збитки Ford від продажу електрокарів зросли до $5,1 мільярда
Ford перевершив очікування щодо прибутків у четвертому кварталі 2024 року, але його підрозділ з електрокарами продовжує приносити суттєві збитки.
Попри те, що минулого року бізнес Ford з виробництва електромобілів Model e продовжує втрачати гроші, генеральний директор Джим Фарлі переконаний, що «Ford стає фундаментально сильнішою компанією».
Як випливає зі свіжого звіту про прибутки, минулого року Model e втратив 5,1 мільярда доларів. У четвертому кварталі Ford втратив близько 37 000 доларів на кожному проданому електромобілі.
Ford стверджує, що більші втрати на електромобілях були спричинені ціновим тиском, при цьому обсяг постачання і дохід впали на 9% і 35% відповідно. Застарілі F-150 Lightning і Mustang Mach-E від Ford стикаються з появою нових конкурентів у США, таких як Tesla Cybertruck і Chevy Equinox EV.
Читайте також
У 2025 році Ford очікує, що Model e втратить ще від 5 до 5,5 мільярдів доларів. Цей прогноз трохи нижчий, ніж очікувалося, враховуючи потенційний вплив мит, які Дональд Трамп запровадив для Канади, Європи та Мексики.
Загалом Ford перевершив очікування у четвертому кварталі та показав дохід у розмірі 48,2 мільярда доларів США, що на 2,2 мільярда доларів більше, ніж роком раніше. Також у 2024 році Ford отримав 185 мільярдів доларів доходу, що є найвищим показником за всю історію.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.