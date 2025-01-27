Ford відкликає понад 270 тисяч автомобілів через проблему з електроживленням — Finance.ua

Ford відкликає понад 270 тисяч автомобілів через проблему з електроживленням
Компанія Ford Motor Co. відкликає 272 827 автомобілів Broncos та Mavericks через проблему з електроживленням, яка може призвести до несподіваної зупинки або неможливості завести автомобіль.
Про це повідомляє АР.
За інформацією Національної адміністрації безпеки дорожнього руху та транспорту США (NHTSA), проблема пов’язана з акумулятором виробництва компанії Camel Battery, який має «внутрішні виробничі дефекти».
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Автомобілі, які відкликаються, виготовлені в період з лютого 2021 року по жовтень 2023 року, після чого Ford припинив використовувати ці акумулятори. Вважається, що дефекти можуть бути лише в 1% автомобілів, оснащених цими пристроями.
У NHTSA заявили, що після попереднього відкликання позашляховиків Ford Bronco Sport 2021−23 років і пікапів Ford Maverick 2022−2023 років деякі автомобілі без попередження втратили живлення, зокрема можливість вмикати аварійні вогні.
У листопаді компанія Ford пообіцяла переглянути та вдосконалити процес прийняття рішень про відкликання, а також піддати його моніторингу незалежною третьою стороною, яка здійснюватиме нагляд протягом трьох років. До цього уряд США оштрафував компанію за надто повільну реакцію на попереднє відкликання.
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