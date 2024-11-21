Ford скоротить 14% робочих місць в Європі — Finance.ua
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Ford скоротить 14% робочих місць в Європі

Фондовий ринок
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Ford скоротить 14% робочих місць в Європі
Ford скоротить 14% робочих місць в Європі
Ford заявив, що скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, пояснюючи це значними збитками, які ускладнилися слабким попитом на електромобілі, відсутністю державної підтримки переходу на електромобілі та зростаючою конкуренцією.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія Ford заявила, що скорочення 4 тис. робочих місць відбудеться переважно в Німеччині та Великобританії. Загалом, скорочення становлять близько 2,3% від загальної кількості працівників Ford, яка налічує 174 тис. осіб.
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Ці заходи стануть великим ударом, зокрема, для Німеччини, найбільшої економіки Європи та найбільшого автовиробника, де Volkswagen погрожує закрити заводи, знизити заробітну плату та скоротити тисячі робочих місць, щоб підвищити свою конкурентоспроможність.
Американська компанія стала останнім автовиробником після Nissan, Stellantis і GM, який скоротив витрати, оскільки галузь бореться зі зростаючою конкуренцією з боку китайських конкурентів в Європі, зниженням попиту в Китаї і проблемами переходу на електромобілі, які залишаються занадто дорогими для більшості споживачів.
Ford заявив, що звільнення в Європі мають відбутися до кінця 2027 року.
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У вересні цього року продажі Ford в Європі впали на 17,9%, що значно випереджає загальногалузеве падіння на 6,1%.
Ford також закликав уряд Німеччини надати більше стимулів та покращити інфраструктуру зарядних станцій, щоб допомогти споживачам перейти на електромобілі.
Берлін припинив субсидування електромобілів у грудні 2023 року. Продажі електромобілів у Німеччині за перші дев’ять місяців цього року впали на 28,6%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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