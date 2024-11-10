Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото) — Finance.ua

Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото) Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото), Фото: Ford

Опубліковано фото Ford Equator 2025. Доступний сімейний кросовер вартістю від $25 000 презентують 15 листопада на автосалоні в Гуанчжоу.

Про це повідомляє сайт Autohome.

Фото: Ford

Кросовер Ford Equator — бюджетна модель, яка займає нішу між Ford Equator Sport та Edge. 4,9-метрове авто пропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць.

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Новий Ford Equator отримав вужчу решітку радіатора та змінені фари, з’єднані світлодіодною смугою. Ззаду встановили вигнуті ліхтарі.

Фото: Ford

У салоні замінили кермо та передні сидіння. Як і раніше, на передній панелі встановлені два 12,3-дюймових дисплеї.

Кросовер багато оснащений — в базовій версії є панорамний дах, навігація, паркувальний автопілот та електропривід дверей багажника.

Лінійку двигунів поповнить плагін-гібридна установка із 1,5-літровим турбодвигуном на 150 к. с. та 218-сильним електромотором.

Сумарна віддача становить 367 сил. Наразі не відомо, чи залишиться версія із 2,0-літровою 224-сильною турбочетвіркою.

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