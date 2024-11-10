Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото) — Finance.ua
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Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото)

Технології&Авто
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Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото)
Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото), Фото: Ford
Опубліковано фото Ford Equator 2025. Доступний сімейний кросовер вартістю від $25 000 презентують 15 листопада на автосалоні в Гуанчжоу.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Фото: Ford
Фото: Ford
Кросовер Ford Equator — бюджетна модель, яка займає нішу між Ford Equator Sport та Edge. 4,9-метрове авто пропонують у версіях на 5, 6 та 7 місць.

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Новий Ford Equator отримав вужчу решітку радіатора та змінені фари, з’єднані світлодіодною смугою. Ззаду встановили вигнуті ліхтарі.
Фото: Ford
Фото: Ford
У салоні замінили кермо та передні сидіння. Як і раніше, на передній панелі встановлені два 12,3-дюймових дисплеї.
Кросовер багато оснащений — в базовій версії є панорамний дах, навігація, паркувальний автопілот та електропривід дверей багажника.
Ford представить новий сімейний кросовер Equator 2025 (фото)
Лінійку двигунів поповнить плагін-гібридна установка із 1,5-літровим турбодвигуном на 150 к. с. та 218-сильним електромотором.
Сумарна віддача становить 367 сил. Наразі не відомо, чи залишиться версія із 2,0-літровою 224-сильною турбочетвіркою.
За матеріалами:
Фокус
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