Ford спрощує продаж електромобілів — Finance.ua

Ford спрощує продаж електромобілів Сьогодні 04:48 — Технології&Авто

Ford спрощує продаж електромобілів

Ford Motor Co. переглядає свої правила продажу електромобілів, дозволяючи всім дилерам продавати такі моделі, як F-150 Lightning та Mustang Mach-E. Це рішення, яке набирає чинності з 1 липня, скасовує попередні вимоги, які зобов’язували дилерів вкладати великі суми у навчання та інфраструктуру для продажу електрокарів.

Початкові правила, запроваджені наприкінці 2022 року, вимагали від дилерів витрат від 500 тисяч до 1 мільйона доларів на встановлення зарядного обладнання та інші програми. Приблизно половина з 2800 дилерів Ford взяла участь у програмі.

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«Ми хочемо зробити ці чудові автомобілі доступними для всіх», — сказав Марін Гьяя, операційний директор EV-бізнесу Ford. — Представлення електромобілів простим та зручним способом допомагає усунути багато перешкод, з якими стикаються наші дилери та клієнти".

Раніше генеральний директор Ford Джим Фарлі попереджав дилерів, що вони повинні відповідати «жорстким» стандартам, щоб залишатися конкурентоспроможними та обслуговувати клієнтів під час переходу на електромобілі. Однак перехід виявився складнішим, ніж очікувалося, і тепер Ford прагне збільшити продажі, роблячи електромобілі доступними для всіх дилерів.

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Як пише Reuters, багато дилерів, які вже вклали значні кошти у підготовку до продажу електромобілів, почуваються розчарованими. Деякі навіть відмовляються приймати нові електромобілі через збитки під час їх продажу. Хоча інші дилери раді змінам, багато хто вважає, що вони запізнилися.

Ampercar За матеріалами:

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