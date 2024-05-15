Ford втрачає 100 000 доларів на кожному проданому електромобілі — Finance.ua

Ford втрачає 100 000 доларів на кожному проданому електромобілі Сьогодні 05:42 — Фондовий ринок

У своїх звітах про прибутки за перший квартал компанія вказала чистий прибуток у розмірі 1,3 мільярда доларів. Це не зовсім велика зміна, але виплата була б набагато вищою, якби електромобілі Ford не були такими збитковими. Насправді підрозділ Model e (куди входять усі електромобілі Ford) втратив стільки ж, скільки виграла вся компанія. За даними Bloomberg, зараз Ford втрачає 100 000 доларів на кожному проданому електромобілі.

За іронією долі, продажі Ford EV зросли на цілих 86 відсотків протягом перших трьох місяців року. Але це все ще невелика частина портфоліо Ford. Для порівняння, майже кожен Ford з двигуном внутрішнього згоряння окремо перевершує всю лінійку Model e. Лише Mustang, Ranger, E-Series і Transit Connect опустилися нижче порогу. Mustang Mach-E — найбільш продаваний електромобіль Ford — зафіксував 9589 продажів за цей період. Порівняйте це з F-Series, яка зібрала 152 943 продажі.

Тому не дивно, що Ford Pro — комерційний підрозділ компанії — з лишком компенсував втрати від Model e. Завдяки високим продажам вантажівок Super Duty компанія зафіксувала прибуток у 3 мільярди доларів за перший квартал року. Ford Blue, група роздрібних продажів двигунів внутрішнього згоряння та гібридних моделей, також зареєструвала прибуток у розмірі 900 мільйонів доларів.

Ford вже сповільнив виробництво електричних моделей у відповідь на охолодження попиту на електромобілі. Bloomberg повідомляє, що компанія скорочує замовлення з постачальниками акумуляторів і шукає інші способи компенсувати фінансові втрати своєї групи Model e.

Зміни в ландшафті електромобілів є проблемою не лише для Ford. Нещодавно компанія Stellantis заявила, що відкрита для створення версій двигунів внутрішнього згоряння, якщо буде попит. Mercedes-Benz висловив сумніви щодо своїх електричних амбіцій.

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