Класичний Ford Mustang отримав сучасні технології (фото) — Finance.ua
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Класичний Ford Mustang отримав сучасні технології (фото)

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Класичний Ford Mustang отримав сучасні технології (фото)
Класичний Ford Mustang отримав сучасні технології (фото)
Класичний кабріолет Ford Mustang був перетворений на елегантний рестомод-сліпер компанією Velocity Modern Classics. Цей проект поєднує в собі класичний стиль і сучасні технології, роблячи автомобіль комфортнішим та потужнішим, не видаючи свого потенціалу зовнішнім виглядом.
Вартість рестомоду починається з 299 900 доларів для фастбеку, а версія зі складним верхом коштує на 30 000 доларів більше.
Для створення рестомоду Mustang був повністю розібраний і встановлений на шасі Mustang SPEC від Roadster Shop, яке включає рейкове управління з підсилювачем, передні стабілізатори поперечної стійкості та незалежну передню підвіску. Задня підвіска чотириважільна, встановлені койловери Fox спереду та ззаду, нова задня вісь і комплект 17-дюймових легкосплавних дисків Magnum 500 з шинами Continental Extreme Contact Sport 02.
Автомобіль покрили фарбою BASF Glasurit, оснастили вентильованим капотом з інтегрованими габаритними вогнями, оновили хром і встановили нові світлодіодні фари та ліхтарі. Під капотом знаходиться 5,0-літровий атмосферний V8 Ford Coyote потужністю 460 кінських сил з крутним моментом 569 Нм. Потужність передається через 10-ступінчасту автоматичну коробку передач або 6-ступінчасту механічну коробку передач Т-56.
Система вихлопу Borla доповнює двигун V8, а ефективність гальмування забезпечується чотирипоршневими супортами Baer та 11-дюймовими гальмівними дисками. У салоні встановлені нові ковшеподібні сидіння Procar з опцією обігріву та вентиляції, нове заднє сидіння, система кондиціювання Vintage Air, головний пристрій RetroSound, нові динаміки Focal та сабвуфер, а також нова панель приладів Dakota Digital у ретро-стилі. М’який складаний верх доступний у коричневому, чорному або кремовому кольорах.
За матеріалами:
MMR
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