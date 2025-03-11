Ford знімає з виробництва популярну недорогу модель: причина — Finance.ua

Ford знімає з виробництва популярну недорогу модель: причина Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Ford знімає з виробництва популярну недорогу модель: причина

Ford Focus припинять випускати в 2025 році. Останні авто зійдуть з конвеєра в німецькому місті Саарлуіс у листопаді.

Про це заявив у коментарі сайту Motor1 менеджер з комунікацій європейського філіалу Ford Фінн Томасен.

За його словами, поки що замовлення на новий Ford Focus приймаються, але невдовзі це припиниться і завод виготовлятиме лише вже замовлені автомобілі.

Припинення виробництва Ford Focus анонсували давно. Причина відмови від нього відома — у Ford вирішили не випускати недорогі моделі з невеликою маржею. Раніше уже припинили виробляти дешевший Ford Fiesta.

Нова стратегія Ford робить ставку на кросовери та пікапи, оскільки їх рентабельність вища. Єдиним легковим авто в європейській та північноамериканській лінійці бренду поки що залишиться спортивний Ford Mustang.

Перший Ford Focus дебютував у 1998 році

Ford Focus — одна із наймасовіших моделей американського бренду. Вона дебютувала в 1998 році та змінила Ford Escort, і з того часу виготовили понад 16 мільйонів авто чотирьох поколінь.

Утім, в останні роки попит на Ford Focus знизився, адже компактні хетчбеки С-класу програють у популярності кросоверам. Із 2019 року модель не продається у Північній Америці та Австралії.

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