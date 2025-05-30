Трамп заявив, що Китай «повністю порушив» торгову угоду з США — Finance.ua

Трамп заявив, що Китай «повністю порушив» торгову угоду з США Сьогодні 17:45 — Світ

Трамп заявив, що Китай «повністю порушив» торгову угоду з США

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні торгової угоди. Пекін і Вашингтон уклали її трохи більше двох тижнів назад.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Він заявив, що Китай два тижні тому «перебував у серйозній економічній небезпеці» і що нібито встановлені мита «практично унеможливили для Китаю торгівлю на ринку США, який є номер один у світі».

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Також Трамп вважає, що його тарифи були «руйнівними» для Китаю, що, за його словами, нібито призвело до закриття заводів та навіть «громадських заворушень». Саме тому президент США буцімто пішов на торгову угоду з Пекіном.

Після укладання угоди з США, як зазначив американський лідер, Китай «повернувся до звичного режиму роботи» і все швидко стабілізувалося.

«Погана новина полягає в тому, що Китай, що, мабуть, не є несподіванкою для деяких, повністю порушив свою угоду з нами», — написав Трамп.

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