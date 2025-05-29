Китай обіцяє відкрити свої ринки для більшої кількості товарів з тихоокеанських острівних держав — Finance.ua

Китай обіцяє відкрити свої ринки для більшої кількості товарів з тихоокеанських острівних держав Вчора 18:30 — Світ

Китай пообіцяв відкрити свої ринки для більшої кількості товарів з тихоокеанських острівних держав, збільшити економічну допомогу й посилити підтримку боротьби зі зміною клімату, у той час, як США «відступають» від переважно збіднілого, але стратегічно важливого регіону.

Про це пише Financial Times.

Китайський міністр закордонних справ Ван Ї пообіцяв 2 мільйони доларів допомоги на кліматичні програми та заявив про намір пришвидшити торговельні переговори, щоб місцеві країни могли більше експортувати до КНР.

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«Ми не висуваємо політичних умов, не нав’язуємо свою волю й не даємо порожніх обіцянок», — зазначено у спільній заяві за підсумками зустрічі.

FT зазначає, що з моменту вступу Трампа на посаду, США різко скоротили свою іноземну допомогу біднішим країнам, підвищили тарифи в усьому світі та відмовилися від переговорів щодо клімату — крок, який розглядається як надання можливості Китаю.

Зустрічі 28−29 травня стали першим раундом переговорів Вана з острівними державами Тихого океану після того, як спроба Пекіна укласти з ними всеосяжну угоду про безпеку провалилася у травні 2022 року через побоювання військового впливу Китаю.

Запропонована угода також викликала негативну реакцію з боку країн, які традиційно зберігають більший вплив у регіоні, зокрема Австралії, Нової Зеландії, Японії та США. Але чиновники й аналітики кажуть, що Пекін наразі намагається скористатися наслідками політики президента США Дональда Трампа й отримати максимальну вигоду.

«Вони максимально використають це. Китай зараз вважається надійнішим партнером, ніж США», — сказав Блейк Джонсон, аналітик Тихоокеанського центру Австралійського інституту стратегічної політики.

Китай збільшив допомогу у сфері розвитку регіону з багаторічного мінімуму й замінив значну частину кредитів, які домінували раніше, грантами.

Аналітики припускають, що Китай може наполягати на збільшенні присутності своєї берегової охорони в регіоні, упорядкуванні візитів кораблів до острівних країн Тихого океану й посиленні військової взаємодії.

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