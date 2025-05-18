Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню — Finance.ua

Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню Сьогодні 18:34 — Світ

Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню

Китай оголосив про введення антидемпінгових мит у розмірі 74,9% на імпорт сополімерів POM, типу інженерного пластику, зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії та Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

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У Китаї зазначили, що сополімери POM можуть частково замінити такі метали, як мідь і цинк, і мають різні сфери застосування, в тому числі в автозапчастинах, електроніці та медичному обладнанні.

Згідно з недільною заявою, найвищі антидемпінгові мита в розмірі 74,9% були накладені на імпорт зі Сполучених Штатів, в той час як європейські поставки будуть обкладатися митом у розмірі 34,5%.

Китай наклав 35,5% мита на японський імпорт, за винятком Asahi Kasei Corp, яка отримала ставку для конкретної компанії в розмірі 24,5%.

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Загальні мита в розмірі 32,6% були встановлені на імпорт з Тайваню, в той час як тайванська компанія Formosa Plastics отримала мито в розмірі 4%, а Polyplastics Taiwan — 3,8%.

Економічна Правда За матеріалами:

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