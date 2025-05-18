Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню

Світ
22
Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню
Китай вводить антидемпінгові мита на пластик з США, ЄС, Японії, Тайваню
Китай оголосив про введення антидемпінгових мит у розмірі 74,9% на імпорт сополімерів POM, типу інженерного пластику, зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії та Тайваню.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
У Китаї зазначили, що сополімери POM можуть частково замінити такі метали, як мідь і цинк, і мають різні сфери застосування, в тому числі в автозапчастинах, електроніці та медичному обладнанні.
Згідно з недільною заявою, найвищі антидемпінгові мита в розмірі 74,9% були накладені на імпорт зі Сполучених Штатів, в той час як європейські поставки будуть обкладатися митом у розмірі 34,5%.
Китай наклав 35,5% мита на японський імпорт, за винятком Asahi Kasei Corp, яка отримала ставку для конкретної компанії в розмірі 24,5%.
Читайте також
Загальні мита в розмірі 32,6% були встановлені на імпорт з Тайваню, в той час як тайванська компанія Formosa Plastics отримала мито в розмірі 4%, а Polyplastics Taiwan — 3,8%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems