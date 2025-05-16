Найбільший рітейлер світу Walmart підвищує ціни через мита Трампа — Finance.ua

Найбільший рітейлер світу Walmart підвищує ціни через мита Трампа Сьогодні 21:10 — Світ

Найбільший рітейлер світу Walmart підвищує ціни через мита Трампа

Найбільший рітейлер світу — американська компанія Walmart — попередив про неминуче підвищення цін уже наприкінці травня через збільшення витрат, спричинених митною політикою чинного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Попри це, акції Walmart додали 0,5% на доринкових торгах, а за останній рік їхня вартість зросла більш ніж на 60%.

Walmart став черговим американським гігантом, який утримався від оголошення прогнозу прибутку на другий квартал — через невизначеність тарифної політики Трампа, що дестабілізує глобальну торгівлю.

Читайте також Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа

За словами фінансового директора компанії Джона Девіда Рейні, американці почнуть відчувати зростання цін наприкінці травня, а особливо — в червні.

Аналітики припускають, що Walmart зможе тимчасово стримати наслідки, тиснучи на постачальників і підвищуючи ефективність. Однак, за оцінкою головного економіста Annex Wealth Management Брайана Джейкобсена, цього надовго не вистачить.

«Ймовірно, ми побачимо деяке скорочення попиту через мита, але повного провалу не буде», — зазначив він.

Читайте також Mercedes переносить виробництво свого найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа

Аналітик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман вважає, що завдяки широкому асортименту товарів Walmart здатен розподілити подорожчання так, щоб споживачі відчули його менше.

«Мені здається, Walmart впорається з митами краще, ніж майже будь-який інший рітейлер, і зможе зберегти стабільний прибуток», — наголосив експерт.

У четвер Walmart підтвердив річний прогноз на 2026 фінансовий рік: скоригований прибуток на акцію очікується на рівні $2,50−2,60, а річне зростання продажів має скласти 3−4%.

Брайан Джейкобсен назвав логічним рішення компанії утриматися від квартального прогнозу, але позитивно оцінив збереження повного річного орієнтиру.

Напередодні країни Європейського Союзу заявили, що схвалять перші контрзаходи блоку проти мит, введених президентом США Дональдом Трампом. Таким чином вони хочуть приєднатись до Китаю та Канади.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.