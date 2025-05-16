Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа — Finance.ua
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Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа

Світ
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Найбільші автовиробники Японії зіткнулися зі збитками в розмірі понад $19 млрд через мита президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Bloomberg.
Toyota Motor Corp., найбільший у світі автовиробник, ймовірно, постраждає найбільше. Минулого тижня компанія заявила, що очікує вплив на операційний дохід у розмірі JPY180 млрд ($1,2 млрд) лише у квітні та травні. За даними Bloomberg Intelligence, ця цифра може скласти до $10,7 млрд за весь фінансовий рік. Аналітик Pelham Smithers Джулі Бут прогнозує від $5,4 млрд до 6,8 млрд.
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Nissan Motor Co. і Honda Motor Co. оцінюють вплив у $3 млрд Subaru Corp. яка імпортує приблизно половину автомобілів, що продаються в США, також відмовилася від річного прогнозу, оскільки передбачила збиток у $2,5 млрд. Mazda Motor Corp. відмовилася від річного прогнозу.
Більшість транспортних засобів, що імпортуються в США, були обкладені 25-відсотковим митом 3 квітня, а більшість автозапчастин підпадають під цей збір з 3 травня. Існують деякі укази, які не дозволяють тарифам подвоюватися, але очікується, що ця політика додасть тисячі доларів до вартості автомобілів у США.
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Японські автовиробники тепер сподіваються, що торгові переговори нададуть перепочинок, оскільки переговори зі США, ймовірно, прискоряться наприкінці цього місяця. Прем’єр-міністр Сігеру Ісіба пообіцяв не ухвалювати жодних угод, які не торкаються автомобільних тарифів, з огляду на важливість сектора для економіки, повідомляє Bloomberg.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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