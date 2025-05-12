Незважаючи на мита, ціни на автомобілі в США майже не зростають — CNN — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Незважаючи на мита, ціни на автомобілі в США майже не зростають — CNN

Світ
29
Мита коштують автовиробникам мільярдів, але вони майже не підвищують ціни на автомобілі. Хоча це добре для покупців, це не обов’язково добре для американської економіки.
Про це йдеться у статті CNN.
Витрати для автокомпаній різко зросли після того, як адміністрація Трампа запровадила 25% мита на імпортовані автомобілі — майже на половину американського авторинку — а також додаткові 25% на імпортовані запчастини, на яких тримається виробництво кожного автомобіля в США.
Автовиробники підняли б ціни на двозначні відсотки, якби могли — але, схоже, попит недостатній. А з огляду на важливість автомобільних продажів для економіки США — за оцінками, галузь забезпечує понад 4% загального ВВП — слабкий попит на автомобілі може бути черговим сигналом наближення рецесії.
Читайте також
«Ми однозначно прогнозуємо економічне уповільнення через мита», — заявила Ерін Маклафлін, старший економіст Conference Board, дослідницької організації, що відома своїм відстеженням довіри споживачів.
І це ефективний, хоч і болючий, обмежувач для цін на автомобілі.
«Ми отримуємо сигнали, що жоден з автовиробників не планує повністю перекладати витрати від мит на споживачів, — сказав Джонатан Смоук, головний економіст компанії Cox Automotive. — Вони розуміють, що в нинішніх умовах, якщо ціни зростатимуть, люди не будуть купувати».
Автомобільна промисловість продала 16 мільйонів нових транспортних засобів покупцям у США минулого року, майже половина з яких була імпортована. Однак, згідно з даними Conference Board, протягом наступних шести місяців спостерігатиметься різке зниження планів щодо купівлі як нових, так і вживаних автомобілів.
Читайте також
Лише 10,5% американських споживачів мають намір придбати автомобіль, а 2,4% — новий автомобіль, за даними організації. Це менше, ніж у грудні, коли 13,1% планували купівлю автомобіля, з них 2,9% — нового.
«Люди хвилюються через інфляцію та мита, але також починають переживати через ситуацію з працевлаштуванням», — пояснила спад попиту на автомобілі представниця Conference Board Ерін Маклафлін.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems