Незважаючи на мита, ціни на автомобілі в США майже не зростають — CNN Сьогодні 20:31 — Світ

Мита коштують автовиробникам мільярдів, але вони майже не підвищують ціни на автомобілі. Хоча це добре для покупців, це не обов’язково добре для американської економіки.

Про це йдеться у статті CNN

Витрати для автокомпаній різко зросли після того, як адміністрація Трампа запровадила 25% мита на імпортовані автомобілі — майже на половину американського авторинку — а також додаткові 25% на імпортовані запчастини, на яких тримається виробництво кожного автомобіля в США.

Автовиробники підняли б ціни на двозначні відсотки, якби могли — але, схоже, попит недостатній. А з огляду на важливість автомобільних продажів для економіки США — за оцінками, галузь забезпечує понад 4% загального ВВП — слабкий попит на автомобілі може бути черговим сигналом наближення рецесії.

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«Ми однозначно прогнозуємо економічне уповільнення через мита», — заявила Ерін Маклафлін, старший економіст Conference Board, дослідницької організації, що відома своїм відстеженням довіри споживачів.

І це ефективний, хоч і болючий, обмежувач для цін на автомобілі.

«Ми отримуємо сигнали, що жоден з автовиробників не планує повністю перекладати витрати від мит на споживачів, — сказав Джонатан Смоук, головний економіст компанії Cox Automotive. — Вони розуміють, що в нинішніх умовах, якщо ціни зростатимуть, люди не будуть купувати».

Автомобільна промисловість продала 16 мільйонів нових транспортних засобів покупцям у США минулого року, майже половина з яких була імпортована. Однак, згідно з даними Conference Board, протягом наступних шести місяців спостерігатиметься різке зниження планів щодо купівлі як нових, так і вживаних автомобілів.

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Лише 10,5% американських споживачів мають намір придбати автомобіль, а 2,4% — новий автомобіль, за даними організації. Це менше, ніж у грудні, коли 13,1% планували купівлю автомобіля, з них 2,9% — нового.

«Люди хвилюються через інфляцію та мита, але також починають переживати через ситуацію з працевлаштуванням», — пояснила спад попиту на автомобілі представниця Conference Board Ерін Маклафлін.

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