Нові мита Трампа на автозапчастини підвищать ціни на автівки — NYT Сьогодні 19:15 — Світ

Нові мита Трампа на автозапчастини підвищать ціни на автівки — NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила додаткове 25% мито на імпорт ключових автомобільних компонентів, включаючи двигуни та трансмісії, що може призвести до подорожчання автівок у країні.

Про це пише видання The New York Times.

Як пише видання, адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила додаткове 25% мито, яке набрало чинності опівночі 3 травня, на імпорт ключових автомобільних компонентів, включаючи двигуни та трансмісії.

«Цей другий раунд мит матиме ширший вплив, оскільки навіть автомобілі, вироблені в США, часто мають двигуни, трансмісії, акумулятори та інші компоненти, вироблені в інших країнах. Мита на запчастини не поширюватимуться на комплектуючі з Канади та Мексики, якщо ці товари відповідають вимогам Північноамериканської торговельної угоди, укладеної під час першого терміну Трампа. Серед іншого, ця угода вимагає, щоб мінімальний відсоток вмісту автозапчастин походив з Північної Америки», — пише видання.

Видання зазначає, що мита Трампа вже призвели до зростання цін на нові автомобілі, на тлі того як клієнти поспішили до дилерських центрів, щоб придбати транспортні засоби до того, як мита набули чинності. Мита мають хвилеподібний ефект на ринку вживаних автомобілів, оскільки все більше людей шукають доступні альтернативи новим автомобілям, збільшуючи попит і ціни.

«Очікується, що мита на нові автозапчастини також призведуть до збільшення вартості ремонту та страхових внесків, оскільки запчастини стануть дорожчими. Зростання цін на автомобілі сприятиме загальній інфляції, яку Трамп обіцяв знизити», — зазначає видання.

Трамп наполягає на тому, що мита повернуть виробництво в США. Але навіть якщо ця політика матиме успіх, споживачі у країні все одно платитимуть більше за автомобілі, пише видання. Багато товарів, у тому числі багато автозапчастин, часто можна виробляти набагато дешевше в Китаї, Мексиці чи інших країнах за межами США.

У компанії General Motors заявили, що через мита вона скасовує третю зміну на конвеєрі з виробництва пікапів в Ошаві. В компанії зазначили, що тепер цей завод вироблятиме більше вантажівок для канадців.

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Аналітики також зазначили, що компанія постраждає більше, тому що імпортні деталі часто становлять понад половину вартості Chevrolet або Cadillac, вироблених у Сполучених Штатах.

Також аналітики повідомляють, що постраждає компанія Volvo Cars, яка має завод у Південній Кароліні, але використовує багато деталей з Китаю.

«Навіть компанії, які виробляють автомобілі в США, відчують біль. Компанія Rivian виробляє електричні пікапи в Іллінойсі, але імпортує батареї з Південної Кореї та Китаю, які будуть обкладатися митами. Очікується, що мита скоротять пропозицію дешевших автомобілів. За даними Cox Automotive, майже 80 відсотків автомобілів вартістю менше 30 тис. доларів будуть обкладатися 25-відсотковими митами, включаючи такі популярні автомобілі, як Honda Civic, Toyota Corolla і Chevrolet Trax», — додає видання.

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