Регіони України, куди треба їхати за вживаним авто (думка експертів) — Finance.ua

Регіони України, куди треба їхати за вживаним авто (думка експертів) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Регіони України, куди треба їхати за вживаним авто (думка експертів)

Ринок вживаних автомобілів в Україні залишається активним попри складну економічну ситуацію.

За даними Інституту досліджень авторинку, у першому кварталі 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували близько 213 тисяч угод із купівлі-продажу вживаних легковиків.

Це на 17,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшу активність продемонстрували:

Київ, Київська область, Дніпропетровська область.

Ці регіони традиційно тримають першість завдяки високій концентрації населення, розвиненій інфраструктурі та великій кількості автосалонів і приватних продавців. Львівщина, яка раніше активно конкурувала за лідерство, цього разу поступилася Дніпропетровщині.

Найнижчі показники фіксують Донецька та Херсонська області, що пояснюється бойовими діями та частковою окупацією територій.

Щодо імпорту вживаних автомобілів із-за кордону, за перші три місяці 2025 року в Україні зареєстрували 52,2 тисячі таких машин — на 11,6% менше, ніж торік.

Регіональні лідери за кількістю ввезених авто:

Львівська область — завдяки близькості до кордону та активному авторинку.

Київ і Київська область — друге та третє місця відповідно.

Аутсайдерами знову стали Донецька та Херсонська області через очевидні причини безпеки та логістики.

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Нові автомобілі: тенденції

Ринок нових автомобілів також зазнав спаду: у першому кварталі 2025 року в Україні продали 14,3 тисячі нових легковиків, що на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільший обсяг продажів зафіксовано:

у Києві, у Київській області, у Дніпропетровській області.

Значно нижчі показники — у Херсонській та Донецькій областях.

Довідка Finance.ua:

серед світових автовиробників найчастіше у країнах Євросоюзу реєструвались автомобілі Volkswagen Group — 724045 од. (+4,8%). На другому місці опинились автомобілі брендів концерну Stellantis з результатом у 450 814 авто (-14%).

Третій результат у Renault Group — 312 983 проданих машин (+9,5%). Також у п’ятірку лідерів потрапили ToyotaGroup (242 166 од.) та Hyundai Group (200 909 од.).

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