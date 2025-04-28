ТОП-10: ринок мотоциклів в Україні зростає (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10: ринок мотоциклів в Україні зростає (інфографіка) Сьогодні 07:52 — Технології&Авто

ТОП-10: ринок мотоциклів в Україні зростає (інфографіка)

У першому кварталі 2025 року українці купили 13,3 тисячі мотоциклів. При цьому помітно, як щомісяця зростали обсяги торгів у порівнянні рік до року: у І кварталі поточного року куплено на 17% більше мотоциклів, ніж за той самий час 2024 р.

Серед загальної кількості 45,6% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 6054 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 6184 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 46,6% від загальної кількості.

7,9% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (1046 шт.).

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року, виглядає наступним чином (1 квартал 2025 до 1 кварталу 2024):

Внутрішні перепродажі: +15,9%

Імпорт вживаних: +48,2%

Імпорт нових: +14,1%

Три позитивних значення динаміки за підсегментами, серед яких найпомітніше збільшення торгів «свіжопригнаними» мотоциклами.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (790 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (625 ДКП), а також Geon (445 ДКП).

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