Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: які бренди обирають — Finance.ua

Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: які бренди обирають Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: які бренди обирають

У першому кварталі 2025 році ринок нових легкових авто у країнах ЄС впав майже на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з оприлюдненою статистикою, з січня до березня на ринках Євросоюзу було реалізовано 2 715 009 нових авто.

Кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV та PHEV) — 1,171 млн од. (+17%);

Бензинові авто -779 817 од. (-21%);

Електромобілі (BEV) — 412 997 од. (+24%);

Дизельні — 258 728 од. (-27%);

Інші — 92 311 од. (-3%).

Які бренди обирають європейці

Цікаво, що серед світових автовиробників найчастіше у країнах Євросоюзу реєструвались автомобілі Volkswagen Group — 724045 од. (+4,8%). На другому місці опинились автомобілі брендів концерну Stellantis з результатом у 450 814 авто (-14%).

Третій результат у Renault Group — 312 983 проданих машин (+9,5%). Також у п’ятірку лідерів потрапили Toyota Group (242 166 од.) та Hyundai Group (200 909 од.).

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