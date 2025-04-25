Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: які бренди обирають — Finance.ua

Ринок легкових авто у Європі суттєво впав: які бренди обирають
У першому кварталі 2025 році ринок нових легкових авто у країнах ЄС впав майже на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з оприлюдненою статистикою, з січня до березня на ринках Євросоюзу було реалізовано 2 715 009 нових авто.
Кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV та PHEV) — 1,171 млн од. (+17%);
- Бензинові авто -779 817 од. (-21%);
- Електромобілі (BEV) — 412 997 од. (+24%);
- Дизельні — 258 728 од. (-27%);
- Інші — 92 311 од. (-3%).
Які бренди обирають європейці
Цікаво, що серед світових автовиробників найчастіше у країнах Євросоюзу реєструвались автомобілі Volkswagen Group — 724045 од. (+4,8%). На другому місці опинились автомобілі брендів концерну Stellantis з результатом у 450 814 авто (-14%).
Третій результат у Renault Group — 312 983 проданих машин (+9,5%). Також у п’ятірку лідерів потрапили Toyota Group (242 166 од.) та Hyundai Group (200 909 од.).
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