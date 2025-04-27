ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото)

Технології&Авто
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ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото)
ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото)
У 2025 році вартість автомобілів в рейтингу найдорожчих автівок у світі починається з майже 6 мільйонів доларів. Тоді як ціни автівок на перших трьох місцях коливаються від 18 мільйонів до понад 30 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Sotheby’s International Realty.

Рейтинг найдорожчих машин у світі

Трійку лідерів замикає Pagani Zonda HP Barchetta. Автомобіль виготовили на замовлення засновника компанії Гораціо Пагані. На сьогодні автомобіль оцінюють в 18,5 мільйона доларів.
ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото)
Другу сходинку в рейтингу займає автомобіль від компанії Rolls Royce. Йдеться про автомобіль Rolls Royce Boatail, який був зібраний вручну компанією. Вартість автомобіля становить 28 мільйонів доларів США.
ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото)
Перше місце у рейтингу також посідає автомобіль від Rolls Royce. Це автівка La Rose Noire Droptail, яку компанія виготовила на замовлення.
Переклад назви автомобіля з французькою означає «чорна троянда». У світі є лише 4 такі автомобілі. Кожен з них має унікальну назву та специфікацію. Автомобіль La Rose Noire Droptail коштує 32 мільйони доларів.
ТОП-3 найдорожчих авто у світі (фото)
За матеріалами:
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