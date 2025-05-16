Трамп обіцяє нові мита для країн за 2−3 тижні — Finance.ua

Трамп обіцяє нові мита для країн за 2−3 тижні Сьогодні 16:12

Трамп обіцяє нові мита для країн за 2−3 тижні

Президент США Дональд Трамп, коментуючи мирний процес щодо України, натякнув, що світ стане ще безпечнішим «через 2−3 тижні», вочевидь, висловлюючи свою віру у те, що зможе домовитись з правителем путіним.

Про це сказав Трамп під час візиту до ОАЕ.

Пряма мова Трампа: «Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим».

Трамп ще раз повторив раніше висловлене ним переконання, що лідер путін не приїхав на переговори до Туреччини, бо туди не прибув президент США. «Я розумію це», — сказав Трамп.

Водночас він додав, що «ми повинні це зробити», висловивши сподівання, що зможе зустрітися з лідером рф, «щойно ми зможемо це організувати».

Економічна Правда За матеріалами:

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