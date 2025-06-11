США планують скоротити витрати на озброєння для України у 2026 році — Finance.ua

США планують скоротити витрати на озброєння для України у 2026 році Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Глава Міноборони США Піт Гегсет

Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України у 2026 році.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на заяву глави Міноборони США Піта Гегсета.

Відповідаючи на запитання конгресменів про майбутні поставки зброї, Гегсет підтвердив, що скорочення передбачені у проєкті бюджету. За його словами, нинішня адміністрація США інакше оцінює ситуацію навколо війни в Україні.

«Ми вважаємо, що мирна угода через переговори — це найкраще рішення як для України та росії, так і для самих Сполучених Штатів. Особливо з огляду на складну ситуацію у світі», — наголосив глава Пентагону.

Нагадаємо, у квітні цього року президент США Дональд Трамп заявив , що його адміністрація схвалила оборонний бюджет країни в розмірі близько 1 трлн доларів. «Ми дуже економимо гроші, але нам потрібно будувати армію, і ми повинні бути сильними, тому що зараз навколо багато поганих сил», — сказав Трамп у Білому домі під час зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

пріоритетах бюджету — проєкти стратегічного значення, зокрема протиракетна оборона «Золотий купол», кораблебудування, модернізація ядерного арсеналу, забезпечення безпеки кордонів, а також підвищення зарплат військовослужбовців на 3,8%.

Крім того, США вимагає від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% внутрішнього валового продукту.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Вашингтон витратив $350 мільярдів на підтримку України у війні з росією. Однак ця цифра значно перевищує офіційні дані Пентагону та міжвідомчої наглядової групи США, яка відстежує асигнування США Україні. Із 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

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