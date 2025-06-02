Україна масштабувала виробництво зброї і може закрити 40% потреб ЗСУ, — Сибіга — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна масштабувала виробництво зброї і може закрити 40% потреб ЗСУ, — Сибіга

18
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна масштабувала виробництво зброї і на сьогодні може закривати близько 40% потреб ЗСУ у зброї.
Про це він сказав на пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, яку транслювало Суспільне.
«Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми маємо розвивати нашу оборонну галузь і маємо здобутки — Україна лідер у дронових технологіях. Наростили наше виробництво на порядки — за деякими у 35 разів, масштабували виробництво зброї для наших оборонних потреб. Можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії», — поінформував Сибіга.
Читайте також
За словами міністра, український ОПК продукує і артилерійські снаряди натівського зразка, і артилерійські системи.
«Нам потрібна додаткова підтримка щодо виробництва в українських додаткових видів озброєння. Ми не повинні бути залежні від жодної країни щодо певних видів озброєнь: у нас є військовий досвід, сильні школи, у нас є відповідні фахівці», — сказав очільник МЗС України.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems