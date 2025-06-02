Україна масштабувала виробництво зброї і може закрити 40% потреб ЗСУ, — Сибіга Сьогодні 03:38

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна масштабувала виробництво зброї і на сьогодні може закривати близько 40% потреб ЗСУ у зброї.

Про це він сказав на пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, яку транслювало Суспільне.

«Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми маємо розвивати нашу оборонну галузь і маємо здобутки — Україна лідер у дронових технологіях. Наростили наше виробництво на порядки — за деякими у 35 разів, масштабували виробництво зброї для наших оборонних потреб. Можемо закривати близько 40% потреб для нашої армії», — поінформував Сибіга.

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За словами міністра, український ОПК продукує і артилерійські снаряди натівського зразка, і артилерійські системи.

«Нам потрібна додаткова підтримка щодо виробництва в українських додаткових видів озброєння. Ми не повинні бути залежні від жодної країни щодо певних видів озброєнь: у нас є військовий досвід, сильні школи, у нас є відповідні фахівці», — сказав очільник МЗС України.

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