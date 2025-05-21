150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони — Finance.ua

150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони Сьогодні 17:40

150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони

ЄС запускає фонд SAFE, який дозволить інвестувати до 150 мільярдів євро в європейську оборонку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на польське головування у Раді ЄС. Європейський Союз офіційно дав «зелене світло» новому інструменту зміцнення обороноздатності — Security Action for Europe (SAFE).

Agreement on #SAFE.



The more we invest in equipping our armies, the better we will deter those who wish us harm.



Security, Europe!#Poland25eu — Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025

Його мета — дозволити країнам-членам залучити до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість.

«Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити», — йдеться у заяві.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта назвав ухвалення SAFE «важливим кроком до сильнішої Європи». За його словами, це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС ще у березні.

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«Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку», — наголосив Кошта.

SAFE передбачає, що держави ЄС зможуть позичати кошти у Брюсселя й використовувати їх на оборонні закупівлі, зокрема через механізм спільних інвестицій. Такий підхід має зробити європейську оборонку потужнішою та менш залежною від третіх країн.

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