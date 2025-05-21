150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони — Finance.ua
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150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони

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150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони
150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони
ЄС запускає фонд SAFE, який дозволить інвестувати до 150 мільярдів євро в європейську оборонку.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на польське головування у Раді ЄС. Європейський Союз офіційно дав «зелене світло» новому інструменту зміцнення обороноздатності — Security Action for Europe (SAFE).
Його мета — дозволити країнам-членам залучити до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість.
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«Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити», — йдеться у заяві.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта назвав ухвалення SAFE «важливим кроком до сильнішої Європи». За його словами, це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС ще у березні.
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«Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку», — наголосив Кошта.
SAFE передбачає, що держави ЄС зможуть позичати кошти у Брюсселя й використовувати їх на оборонні закупівлі, зокрема через механізм спільних інвестицій. Такий підхід має зробити європейську оборонку потужнішою та менш залежною від третіх країн.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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