150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони — Finance.ua

150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони
ЄС запускає фонд SAFE, який дозволить інвестувати до 150 мільярдів євро в європейську оборонку.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на польське головування у Раді ЄС. Європейський Союз офіційно дав «зелене світло» новому інструменту зміцнення обороноздатності — Security Action for Europe (SAFE).
Agreement on #SAFE.— Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025
The more we invest in equipping our armies, the better we will deter those who wish us harm.
Security, Europe!#Poland25eu
Його мета — дозволити країнам-членам залучити до 150 мільярдів євро для інвестицій в оборонну промисловість.
«Що більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, то краще зможемо стримувати тих, хто бажає нам нашкодити», — йдеться у заяві.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта назвав ухвалення SAFE «важливим кроком до сильнішої Європи». За його словами, це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС ще у березні.
«Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку», — наголосив Кошта.
SAFE передбачає, що держави ЄС зможуть позичати кошти у Брюсселя й використовувати їх на оборонні закупівлі, зокрема через механізм спільних інвестицій. Такий підхід має зробити європейську оборонку потужнішою та менш залежною від третіх країн.
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