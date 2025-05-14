Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону — Finance.ua

Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону Сьогодні 17:20 — Світ

Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону

Країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби. Таку вимогу до союзників Північноатлантичного альянсу неодноразово висував президент США Дональд Трамп.

Про це пише Вloomberg.

За словами дипломатів, переговорники у військовому альянсі домагаються прогресу на шляху до досягнення 5% ВВП на оборону та витрати, пов’язані з обороною, до 2032 року.

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Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому курортному місті Анталія 14−15 травня. Офіційно цю угоду планують заключити на саміті НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі.

Угода про витрати на оборону в масштабах, яких вимагає Трамп, стане найбільшим збільшенням витрат союзників альянсу з часів закінчення холодної війни. У щорічному звіті НАТО зазначається, що наразі вісім з 32 союзників не досягли 2% витрат на оборону від свого ВВП.

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За даними журналістів, генеральний секретар Марк Рютте пропонує союзникам НАТО погодитися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років на оборону, з додатковими 1,5%, виділеними на військову мобільність, товари подвійного призначення та кібербезпеку.

Виступаючи перед журналістами в США минулого місяця, Рютте заявив, що метою саміту в Гаазі стане перерозподіл витрат усередині альянсу з урахуванням величезної частки США порівняно з Канадою та європейськими союзниками НАТО.

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