Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону — Finance.ua
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Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону

Світ
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Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону
Країни-члени НАТО розробляють план щодо виділення 5% ВВП на оборону
Країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби. Таку вимогу до союзників Північноатлантичного альянсу неодноразово висував президент США Дональд Трамп.
Про це пише Вloomberg.
За словами дипломатів, переговорники у військовому альянсі домагаються прогресу на шляху до досягнення 5% ВВП на оборону та витрати, пов’язані з обороною, до 2032 року.
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Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому курортному місті Анталія 14−15 травня. Офіційно цю угоду планують заключити на саміті НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі.
Угода про витрати на оборону в масштабах, яких вимагає Трамп, стане найбільшим збільшенням витрат союзників альянсу з часів закінчення холодної війни. У щорічному звіті НАТО зазначається, що наразі вісім з 32 союзників не досягли 2% витрат на оборону від свого ВВП.
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За даними журналістів, генеральний секретар Марк Рютте пропонує союзникам НАТО погодитися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років на оборону, з додатковими 1,5%, виділеними на військову мобільність, товари подвійного призначення та кібербезпеку.
Виступаючи перед журналістами в США минулого місяця, Рютте заявив, що метою саміту в Гаазі стане перерозподіл витрат усередині альянсу з урахуванням величезної частки США порівняно з Канадою та європейськими союзниками НАТО.
За матеріалами:
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