Від допомоги до інтеграції оборонної промисловості України та ЄС. Єврокомісар озвучив пріоритети — Finance.ua
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Від допомоги до інтеграції оборонної промисловості України та ЄС. Єврокомісар озвучив пріоритети

Казна та Політика
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Від допомоги до інтеграції оборонної промисловості України та ЄС. Єврокомісар озвучив пріоритети
Від допомоги до інтеграції оборонної промисловості України та ЄС. Єврокомісар озвучив пріоритети
За три роки повномасштабної війни Європейський Союз та його держави-члени виділили €140 мільярдів допомоги Україні, з яких €50 мільярдів — військова підтримка. Це інвестиція у безпеку всієї Європи.
Про це заявив європейський комісар оборони та космосу Андрюс Кубілюс на Форумі оборонної промисловості ЄС — Україна, який проходить сьогодні, 12 травня, у Брюсселі.
Підтримка України є головним пріоритетом «Білої книги з питань оборони Європи» і включає передачу боєприпасів, систем ППО, обладнання, а також навчання та доступ до європейських космічних технологій.
За словами Кубілюса, зараз важливо перейти від логіки допомоги до логіки інтеграції оборонних галузей України та ЄС. Цю думку озвучувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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«Україна може скористатися виробничими можливостями ЄС, фінансовими ресурсами та передовими технологіями — від бронетехніки до винищувачів і систем ППО. Але й Україна може багато чого дати ЄС. Її промисловість швидка, сучасна, здатна створювати унікальні продукти — і часто вдвічі дешевше, ніж у Європі. Наприклад, торік українська оборонна промисловість збільшила виробничі потужності з €1 до €35 мільярдів — у 35 разів!» — наголосив він.
І додав, що Україна стала світовим лідером у виробництві дронів та штучного інтелекту, використовуючи їх у реальних боях, що слугує цінним досвідом для Європи.
Як зазначив єврокомісар, українські дрони можуть вражати понад 80% цілей на передовій і перекривають рух навіть для сучасних танків. Він назвав це майбутнім воєн.
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Європейські держави вже не тільки передають Україні зброю, а й купують у неї — в Україні, з Україною і для України. Данія, Швеція, Ісландія інвестують у виробництво зброї в Україні.
«Ми повинні не лише купувати зброю, але й переймати знання та технології виробництва», — підкреслив Андрюс Кубілюс.
Він резюмував: щоб зупинити путіна, ЄС і Україна повинні разом виробляти більше, впроваджувати інновації частіше і досягнути миру через силу завдяки потужностям виробництва та інтелекту.
За матеріалами:
theБабель
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