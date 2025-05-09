ЄС виділить €1 млрд для української оборонної промисловості — Finance.ua

ЄС виділить €1 млрд для української оборонної промисловості Сьогодні 10:42 — Казна та Політика

ЄС виділить €1 млрд для української оборонної промисловості

Верховний представник Європейського союзу Кая Каллас анонсувала виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості під час візиту до України у п’ятницю.

«Ми їдемо до України і збираємося виділити один мільярд для оборонної промисловості України», — сказала Каллас під час брифінгу у Варшаві в четвер.

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Вона відзначила, що рф «не виявляє жодних ознак бажання миру» і заявила про необхідність посилення тиску на рф, «щоб вона також хотіла миру».

«Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, який, сподіваємося, ми будемо готові прийняти на наступній Раді з питань закордонних справ. Потім ми нещодавно опублікували дорожню карту, щоб позбутися російської енергії, а також частково це стосується того, як ми будемо поводитися з тіньовим флотом. Це також частково те, звідки надходить фінансування цієї війни», — розповіла Каллас.

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Вона відзначила, що «щоб будь-який мир тривав, необхідні надійні гарантії безпеки».

«Ми також наголошуємо на тому, що військовополонених необхідно повернути, депортованих дітей, а також затриманих цивільних осіб. І наші санкції повинні залишатися чинними доти, доки Росія відшкодує завдану ними шкоду. І жодних переговорів щодо України без України, і жодних переговорів щодо України щодо європейської безпеки без Європи», — сказала Каллас.

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