Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: куди спрямують кошти — Finance.ua
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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: куди спрямують кошти

Казна та Політика
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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: куди спрямують кошти
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС: куди спрямують кошти
Україна у четвер, 8 травня, отримала 1 млрд євро від ЄС. Це четвертий транш макрофінансової допомоги за рахунок російських активів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«До Держбюджету України надійшов четвертий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти буде спрямовано на покриття потреб держбюджету», — сказано в повідомленні.
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ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (близько $20 млрд).
Загалом, у рамках ініціативи ERA, вже залучено від Європейського Союзу 6 млрд євро. Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця року. Це дозволить забезпечити бюджетні потреби України у 2025−2026 роках.
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«Я вдячний партнерам з ЄС за послідовну та передбачувану підтримку, яка підтримує фінансову стійкість України. Залучені кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету. Цей механізм змушує росію платити за збитки, які вона завдає Україні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС.
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На сьогодні у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Україна залучила від партнерів близько 14,7 млрд доларів США.
«Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави. Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю. Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок — повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії», — додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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