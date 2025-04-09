Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС — Finance.ua
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Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС

Казна та Політика
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Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС
Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС
У середу, 9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.
ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).
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Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 5 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.
«У 2025 році ЄС спрямував до Державного бюджету України 8,5 млрд євро — найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Як додав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
«Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України», — написав він у Telegram-каналі.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 50,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.
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За матеріалами:
Finance.ua
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