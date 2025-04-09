Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС — Finance.ua

Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Україна отримала третій транш у розмірі 1 млрд євро від ЄС

У середу, 9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Читайте також Україна отримала новий транш від ЄС у межах програми Ukraine Facility

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 5 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

«У 2025 році ЄС спрямував до Державного бюджету України 8,5 млрд євро — найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також Україна отримала близько $400 млн чергового траншу від МВФ

Як додав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

«Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Наш пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України», — написав він у Telegram-каналі.

Довідка Finance.ua:

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 50,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.