Україна отримала новий транш від ЄС у межах програми Ukraine Facility — Finance.ua

Україна отримала новий транш від ЄС у межах програми Ukraine Facility
Сьогодні Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Це перший транш фінансової підтримки, який Україна отримала у 2025 році.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Транш став можливим завдяки виконанню 13 індикаторів, передбачених Планом України на четвертий квартал 2024 року.
«З отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд — пільгові кредити та 400 млн — грантові кошти. Це вагома підтримка з боку наших європейських партнерів і підтвердження правильного курсу реформ. Виділені кошти спрямовуються на покриття державних видатків. Ми й надалі впроваджуватимемо необхідні зміни в рамках програми Ukraine Facility для гармонізації з європейськими стандартами та інтеграції України в економічний простір ЄС», — наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Міністерство економіки України, як національний координатор програми, продовжує забезпечувати моніторинг виконання Плану України та підготовку регулярної звітності для Європейської Комісії.
Довідка Finance.ua:
- Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України з боку європейських партнерів, розрахована до 2027 року та передбачає спрямування 50 млрд євро на фінансування державного бюджету та стимулювання інвестицій.
- У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.
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