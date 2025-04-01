ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства — Finance.ua

ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства

Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU, щоб підтримати Україну на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомили в Офісі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

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Програма Ukraine2EU, як повідомляється, — ключова програма ЄС, спрямована на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства в ЄС. Програма ініційована ЄС, Литвою та Данією, до яких доєдналася Швеція.

«Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на важливому етапі її шляху до членства в ЄС», — повідомили у програмі.

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Уряд України, як зазначили в Офісі Стефанішиної, «активно працює над впровадженням масштабних трансформацій для гармонізації національного законодавства зі стандартами та нормами ЄС».

«Активно співпрацюючи з українською владою та громадянським суспільством, Програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС, залишаючись гнучкою та адаптивною відповідно до потреб країни», — вказали в Офісі.

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