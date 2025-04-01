ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства — Finance.ua
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ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства

Казна та Політика
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ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства
ЄС запускає програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства
Європейський Союз офіційно запускає програму Ukraine2EU, щоб підтримати Україну на шляху до членства в ЄС.
Про це повідомили в Офісі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
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Програма Ukraine2EU, як повідомляється, — ключова програма ЄС, спрямована на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства в ЄС. Програма ініційована ЄС, Литвою та Данією, до яких доєдналася Швеція.
«Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на важливому етапі її шляху до членства в ЄС», — повідомили у програмі.
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Уряд України, як зазначили в Офісі Стефанішиної, «активно працює над впровадженням масштабних трансформацій для гармонізації національного законодавства зі стандартами та нормами ЄС».
«Активно співпрацюючи з українською владою та громадянським суспільством, Програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС, залишаючись гнучкою та адаптивною відповідно до потреб країни», — вказали в Офісі.
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