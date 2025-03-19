Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС — Politico Сьогодні 14:38

Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС — Politico

Країни Північної Європи закликають Європейський Союз надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України.

Про це повідомило видання Politico.

У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС».

«Підтверджуючи повну й однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку», — йдеться у спільній заяві.

Читайте також Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону Євросоюзу, які стосуватимуться й українців

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно припустила, що Україна може приєднатися до блоку до 2030 року. Своєю чергою підписанти хочуть вжити заходів, щоб переконатися, що це дійсно станеться.

«Україна продемонструвала значний прогрес у реформах — тепер настав час мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це», — йдеться в листі.

Також там зазначається, що процес розширення має бути «передбачуваним і ґрунтуватися на власних перевагах», а «двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а повинні вирішуватися шляхом добросовісного діалогу».

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.