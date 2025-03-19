Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС — Politico — Finance.ua
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Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС — Politico

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Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС — Politico
Шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС — Politico
Країни Північної Європи закликають Європейський Союз надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України.
Про це повідомило видання Politico.
У спільному листі провідні дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель надати «конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС».
«Підтверджуючи повну й однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку», — йдеться у спільній заяві.
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«Україна продемонструвала значний прогрес у реформах — тепер настав час мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це», — йдеться в листі.
Також там зазначається, що процес розширення має бути «передбачуваним і ґрунтуватися на власних перевагах», а «двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а повинні вирішуватися шляхом добросовісного діалогу».
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