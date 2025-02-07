Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС — Finance.ua

Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС Сьогодні 14:00

Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС

Україна може почати переговори про вступ в ЄС по першому кластеру у квітні. Але для цього потрібен консенсус серед членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє віцепрем’єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного».

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Вона пояснила, що для початку Україна повинна надати дорожні карти, своєю чергою Європейський Союз має їх попросити.

Стефанішина зазначила, що для цього кроку повинен бути консенсус в ЄС, але Угорщина не поспішає ухвалювати це рішення. В уряді України сподіваються, що на цьому або наступному тижні відповідне рішення буде ухвалено.

«Якщо Україна надасть ці дорожні карти, відповідно, на квітень ми можемо відкрити переговори по першому кластеру, і так само на червень ми будемо готові по ще двох кластерах відкрити переговори, і, відповідно, за данського головування (в ЄС, відбудеться в другій половині 2025 року, — ред.), так само можемо відкрити ще три кластери. Тобто всі», — заявила міністерка.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення рф Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Потім ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.

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Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. За словами спікера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі.

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