Україна готова до консультацій з ЄС щодо тарифної лібералізації — ОП — Finance.ua
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Україна готова до консультацій з ЄС щодо тарифної лібералізації — ОП

Казна та Політика
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Україна готова до консультацій з ЄС щодо тарифної лібералізації — ОП
Україна готова до консультацій з ЄС щодо тарифної лібералізації — ОП
Україна готова розпочати консультації з Європейською Комісією щодо тарифної лібералізації.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном у Києві.
«Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква зустрівся з міністром у справах зовнішньої торгівлі Франції Лораном Сен-Мартеном. (…) Заступник керівника Офісу президента наголосив, що Україна готова розпочати процес консультацій з Європейською Комісією щодо тарифної лібералізації», — йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.
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За словами Жовкви, лібералізовані умови торгівлі, надані ЄС з 2022 року для товарів українського походження, «є надзвичайно важливими для стійкості, відновлення та економічного зростання України. Це також відповідає процесу вступу України до ЄС і підтримці України з боку Євросоюзу під час боротьби з російською агресією».
Співрозмовники домовилися підтримувати активний діалог і стосовно зміцнення двосторонньої торгівлі, і щодо поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.
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Жовква та Сен-Мартен приділили окрему увагу прогресу України щодо переговорів про вступ до ЄС, а також важливості узгодження умов лібералізації торгівлі найближчим часом.
Зазначено, що Жовква також подякував за підтримку України з боку Франції, зокрема за зміцнення безпеки та обороноздатності.
Під час зустрічі обговорювалися спільні зусилля заради консолідації міжнародної підтримки України для досягнення справедливого й тривалого миру.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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