Україна продовжить поступову валютну лібералізацію — Меморандум з МВФ Сьогодні 16:45 — Валюта

Україна продовжить поступову валютну лібералізацію — Меморандум з МВФ

Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

«Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики у рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, у тому числі за допомогою даних на рівні банків», — йдеться у ньому.

Зазначається, що нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження дозволивши, зокрема, репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик.

Наголошується, що ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну враховуючи оцінки макроекономічних умов та перспектив.

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