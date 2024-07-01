Україна продовжить поступову валютну лібералізацію — Меморандум з МВФ — Finance.ua
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Україна продовжить поступову валютну лібералізацію — Меморандум з МВФ

Валюта
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Україна продовжить поступову валютну лібералізацію — Меморандум з МВФ
Україна продовжить поступову валютну лібералізацію — Меморандум з МВФ
Оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом передбачає подальшу валютну лібералізацію.
Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.
«Ми й надалі будемо пильними, продовжуючи виконання дорожньої карти лібералізації валютної політики у рамках нашої Стратегії для збереження макроекономічної стабільності. Щоб забезпечити ефективність наших зусиль щодо лібералізації, ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією, у тому числі за допомогою даних на рівні банків», — йдеться у ньому.
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Зазначається, що нещодавно Україна пом’якшила валютні обмеження дозволивши, зокрема, репатріацію дивідендів та погашення зовнішніх позик.
Наголошується, що ці реформи спрямовані на покращення інвестиційного середовища та сприяння залучення капіталу в Україну враховуючи оцінки макроекономічних умов та перспектив.
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