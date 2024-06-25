Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти — Finance.ua

Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти Сьогодні 08:00 — Валюта

Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти

Результатом масштабних за наслідками дій щодо валютної лібералізації є скорочення валютних резервів на $3,4 млрд. Таке послаблення на валютному ринку можна назвати «сумнівним» за користю, адже це є рекордне з початку війни скорочення валютних резервів у межах одного місяця.

Про це пише Zn.ua з посиланням на ексголову Ради НБУ, академіка Національної академії наук України Богдана Данилишина.

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«Чи варте таких витрат рішення Національного банку України про зняття всіх обмежень на імпорт послуг і лімітів на виплати за новими кредитами на користь нерезидентів — питання», — ділиться своїми роздумами експерт.

З січня по травень, за спостереженням експерта, НБУ реагуючи на ситуацію, здійснював численні валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Під час цих інтервенцій реалізовано $11,2 млрд. Зі згаданої суми необхідно, за уточненням автора статті, мінусувати купівлю валюти.

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«Тижневі нетто-продажі валюти останніми тижнями були відчутно високими», — уточнює Данилишин.

Приріст попиту на іноземну валюту переважно пов’язаний із тиском на ринку придбань населення і малого бізнесу.

«За січень-травень 2024 року вони купили готівкової валюти на суму $9,7 млрд, що на $2,6 млрд перевищує показник аналогічного періоду минулого року», — зазначає автор статті.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків;

банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців;



у травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року.



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