Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти — Finance.ua
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Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти

Валюта
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Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти
Валютна лібералізація скоротила резерви України на $3,4 млрд: хто купує найбільше валюти
Результатом масштабних за наслідками дій щодо валютної лібералізації є скорочення валютних резервів на $3,4 млрд. Таке послаблення на валютному ринку можна назвати «сумнівним» за користю, адже це є рекордне з початку війни скорочення валютних резервів у межах одного місяця.
Про це пише Zn.ua з посиланням на ексголову Ради НБУ, академіка Національної академії наук України Богдана Данилишина.
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«Чи варте таких витрат рішення Національного банку України про зняття всіх обмежень на імпорт послуг і лімітів на виплати за новими кредитами на користь нерезидентів — питання», — ділиться своїми роздумами експерт.
З січня по травень, за спостереженням експерта, НБУ реагуючи на ситуацію, здійснював численні валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Під час цих інтервенцій реалізовано $11,2 млрд. Зі згаданої суми необхідно, за уточненням автора статті, мінусувати купівлю валюти.
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«Тижневі нетто-продажі валюти останніми тижнями були відчутно високими», — уточнює Данилишин.
Приріст попиту на іноземну валюту переважно пов’язаний із тиском на ринку придбань населення і малого бізнесу.
«За січень-травень 2024 року вони купили готівкової валюти на суму $9,7 млрд, що на $2,6 млрд перевищує показник аналогічного періоду минулого року», — зазначає автор статті.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків;
  • банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців;
  • у травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року.
Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
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