У Нацбанку розповіли, які чинники зараз впливають на курс гривні — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, які чинники зараз впливають на курс гривні
Сьогодні на курс гривні впливає дуже багато різних чинників. Однак загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків.
Про це розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу.
На курс гривні також впливають такі чинники:
- зменшення надходжень валюти від експортерів агропромислового комплексу на тлі вичерпання врожаїв минулого року;
- лібералізація на валютному ринку;
- сезонність — в окремі періоди гривня посилюється, в інші - послаблюється.
«Чи може бути в Україні посилення гривні? Мабуть, може, але ми маємо не забувати, що зараз йде війна й є великий розбаланс валютного ринку, який Нацбанк покриває своїми інтервенціями. Чи буде „гривнепад“? Ні, не буде, тому що ситуація на валютному ринку повністю під контролем Національного банку. Чи буде банківська система в Україні стійкою? Звичайно буде», — підкреслив економіст.
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Він наголосив, що дуже важливо довіряти гривні. Наприклад, коли купують військові облігації та у такий спосіб фінансують нашу перемогу, бо ці кошти йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. Тоді як зовнішня фінансова допомога витрачається більше на гуманітарні цілі та відбудову.
«Ситуація під повним контролем Національного банку. Інфляція також, вона є невеликою сьогодні - 3,9%», — наголосив економіст.
Чому золотовалютні запаси зменшилися
Також на послаблення гривні у травні вплинуло зменшення міжнародних резервів України на понад 3 мільярди доларів. Утім, за словами Фурмана, це прогнозоване скорочення і в червні, коли Україна отримуватиме міжнародні транші, вони зростатимуть.
Нацбанк продав ці 3 мільярди золотовалютних резервів для підтримання стійкості валютного ринку. Отже, ті коливання гривні, які ми бачимо — не є загрозливими.
«Після переходу до керованої гнучкості ми бачимо позитивні зрушення на валютному ринку. Наприклад, в останні місяці обсяг торгів на валютному ринку без участі Національного банку збільшився більше ніж у 3,5 раза, ніж коли був фіксований курс. Множинність курсів взагалі зникла, а різниця між готівковим та безготівковим курсом є дуже незначною і коливається у межах близько 1%», — підсумував економіст.
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