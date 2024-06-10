У Нацбанку розповіли, які чинники зараз впливають на курс гривні — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, які чинники зараз впливають на курс гривні Сьогодні 11:02 — Валюта

У Нацбанку розповіли, які чинники зараз впливають на курс гривні, unsplash.com

Сьогодні на курс гривні впливає дуже багато різних чинників. Однак загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків.

Про це розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман у коментарі 24 Каналу.

На курс гривні також впливають такі чинники:

зменшення надходжень валюти від експортерів агропромислового комплексу на тлі вичерпання врожаїв минулого року;

лібералізація на валютному ринку;

сезонність — в окремі періоди гривня посилюється, в інші - послаблюється.

«Чи може бути в Україні посилення гривні? Мабуть, може, але ми маємо не забувати, що зараз йде війна й є великий розбаланс валютного ринку, який Нацбанк покриває своїми інтервенціями. Чи буде „гривнепад“? Ні, не буде, тому що ситуація на валютному ринку повністю під контролем Національного банку. Чи буде банківська система в Україні стійкою? Звичайно буде», — підкреслив економіст.

Він наголосив, що дуже важливо довіряти гривні. Наприклад, коли купують військові облігації та у такий спосіб фінансують нашу перемогу, бо ці кошти йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. Тоді як зовнішня фінансова допомога витрачається більше на гуманітарні цілі та відбудову.

«Ситуація під повним контролем Національного банку. Інфляція також, вона є невеликою сьогодні - 3,9%», — наголосив економіст.

Чому золотовалютні запаси зменшилися

Також на послаблення гривні у травні вплинуло зменшення міжнародних резервів України на понад 3 мільярди доларів. Утім, за словами Фурмана, це прогнозоване скорочення і в червні, коли Україна отримуватиме міжнародні транші, вони зростатимуть.

Нацбанк продав ці 3 мільярди золотовалютних резервів для підтримання стійкості валютного ринку. Отже, ті коливання гривні, які ми бачимо — не є загрозливими.

«Після переходу до керованої гнучкості ми бачимо позитивні зрушення на валютному ринку. Наприклад, в останні місяці обсяг торгів на валютному ринку без участі Національного банку збільшився більше ніж у 3,5 раза, ніж коли був фіксований курс. Множинність курсів взагалі зникла, а різниця між готівковим та безготівковим курсом є дуже незначною і коливається у межах близько 1%», — підсумував економіст.

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