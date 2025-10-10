0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які курсові коливання слід очікувати продовж 13−19 жовтня

Валюта
27
Які курсові коливання слід очікувати продовж 13−19 жовтня
Які курсові коливання слід очікувати продовж 13−19 жовтня
Впродовж 13−19 жовтня основні коливання долара відбуватимуться в діапазоні 41,2−41,6 гривні, що, як і раніше, в середньому на 1−1,5% нижче за «стартовий» курс 2025 року.
Про це розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
Читайте також
За його словами, варто очікувати, що курс євро не вийде за кордон в 49 гривень, а основні зміни відбуватимуться в проміжку 48−49 гривень.
Щодо долара, то його курс залежатиме від кількох основних чинників:
  • стратегія Нацбанку на унеможливлення стрімких і непередбачуваних змін (дія режиму «керованої гнучкості);
  • монетарна політика НБУ, а саме «консервативна» облікова ставка, яка тривалий час залишається на рівні 15,5%, що до міри підсилює гривню;
  • загальні економічні показники: розвиток основних галузей, рівень експортного виторгу, стан міжнародних резервів тощо (наразі міжнародні резерви є на досить високому рівні і складають понад 46 млрд дол.);
  • рівень споживчих цін залишається прийнятним: відсутні причини для стрімкого здорожчання насамперед продуктів.
Читайте також
«Курс євро, як і в попередні місяці, головним чином базуватиметься на світових торгах пари долар/євро та відповідних показниках пари гривня/долар. Попри те, що у світі панує стан геополітичної та економічної невизначеності, що прямо впливає на курсові показники основних валют, все ж ми схильні вважати, що посеред жовтня співвідношення долара до євро не зміниться, а це 1,15−1,18. Звісно ж, курс євро може змінюватися більш активно, ніж долара, однак в окреслених межах, не провокуючи громадян до скуповування євровалюти», — каже Лєсовий.

Довідка Finance.ua:

  • Сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні. Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
  • Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначає, що збереження заощаджень у валюті — непогана опція, проте на цьому не вдасться добре заробити.
  • Упродовж вересня офіційний курс гривнідо євро коливався в діапазоні 48,13−48,80 грн/євро. Починаючи з другої половини місяця, показники пішли вгору. Економіст Данило Монін розповів, чи збережеться висхідний тренд у жовтні.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems