Які курсові коливання слід очікувати продовж 13−19 жовтня

Впродовж 13−19 жовтня основні коливання долара відбуватимуться в діапазоні 41,2−41,6 гривні, що, як і раніше, в середньому на 1−1,5% нижче за «стартовий» курс 2025 року.

Про це розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

За його словами, варто очікувати, що курс євро не вийде за кордон в 49 гривень, а основні зміни відбуватимуться в проміжку 48−49 гривень.

Щодо долара, то його курс залежатиме від кількох основних чинників:

стратегія Нацбанку на унеможливлення стрімких і непередбачуваних змін (дія режиму «керованої гнучкості);

монетарна політика НБУ, а саме «консервативна» облікова ставка, яка тривалий час залишається на рівні 15,5%, що до міри підсилює гривню;

загальні економічні показники: розвиток основних галузей, рівень експортного виторгу, стан міжнародних резервів тощо (наразі міжнародні резерви є на досить високому рівні і складають понад 46 млрд дол.);

рівень споживчих цін залишається прийнятним: відсутні причини для стрімкого здорожчання насамперед продуктів.

«Курс євро, як і в попередні місяці, головним чином базуватиметься на світових торгах пари долар/євро та відповідних показниках пари гривня/долар. Попри те, що у світі панує стан геополітичної та економічної невизначеності, що прямо впливає на курсові показники основних валют, все ж ми схильні вважати, що посеред жовтня співвідношення долара до євро не зміниться, а це 1,15−1,18. Звісно ж, курс євро може змінюватися більш активно, ніж долара, однак в окреслених межах, не провокуючи громадян до скуповування євровалюти», — каже Лєсовий.

Сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні. Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зазначає, що збереження заощаджень у валюті — непогана опція, проте на цьому не вдасться добре заробити.

Упродовж вересня офіційний курс гривнідо євро коливався в діапазоні 48,13−48,80 грн/євро. Починаючи з другої половини місяця, показники пішли вгору. Економіст Данило Монін розповів, чи збережеться висхідний тренд у жовтні.

