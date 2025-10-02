Як високий прогноз курсу долара вплине на доходи бюджету Сьогодні 12:00 — Валюта

Як високий прогноз курсу долара вплине на доходи бюджету

15 вересня Кабмін подав до Ради проєкт бюджету на 2026 рік. Він підготовлений за сценарієм 2, який передбачає більш тривалу війну.

Високий прогноз курсу долара, закладений у проєкт бюджету на наступний рік, напряму вплине на заплановані доходи держави.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Я намагаюся додавати оптимізму в цей процес», — зазначила Підласа, коментуючи прогноз доходів бюджету наступного року.

Вона пояснила, що доходи зростають завдяки підвищенню мінімальної зарплати, високому грошовому забезпеченню військових та можливому зростанню видатків на ці потреби.

Читайте також Бюджет проти реальності: як відрізнялися прогнози курсу долара від середньорічного показника

45,7 грн до долара. І це є одна з причин, чому доходи зросли на 446,8 млрд гривень», — сказала вона. За словами депутатки, це призведе до збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб. «Плюс закладений високий курс гривні до долараІ це є одна з причин, чому доходи зросли на 446,8 млрд гривень», — сказала вона.

Підласа нагадала, що Мінфін традиційно консервативно планує доходи, і в результаті вони виконуються. «Якщо дивитись по кожному окремому податку, то вони за деякими складовими можуть недовиконуватись. Але за 9 місяців доходи по податковій і митниці перевиконали на 2,2%, а по загальному фонду — на 4,6%», — зазначила вона.

«Тобто в мене є стриманий оптимізм щодо того, що доходи наступного року будуть виконуватись», — підсумувала голова комітету.

Підласа також прокоментувала, чи можна вважати курс 45,7 грн за долар завищеним. «На цей рік в бюджет закладений курс 45, а по факту за 8 місяців — 41,6», — сказала вона.

Читайте також Україні треба $45,5 млрд допомоги для покриття дефіциту бюджету

Водночас депутатка пояснила, що нижчий фактичний курс має як мінуси, так і плюси. «Через це у нас, з одного боку, недовиконуються надходження за окремими доходами, але, з іншого — нижчі видатки на обслуговування і погашення державного боргу. І в результаті одне перекриває інше», — додала вона.

За її словами, видатки держбюджету традиційно недовиконуються. «Минулого року залишилось понад 55 млрд гривень невикористаних в загальному фонді», — підсумувала Підласа.

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила , який дефіцит бюджету України планується покрити за рахунок міжнародної підтримки від партнерів.

«Коли ми говоримо про 60 млрд дол., які надходять через державний бюджет — поки що ми можемо покривати кошти з власних ресурсів», — сказала Підласа.

За її словами, в дефіцит державного бюджету потрапляють всі невійськові видатки, зокрема освіта, медицина, соціальні виплати та заробітні плати держслужбовців, видатки на відновлення знищенного майна через війну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.