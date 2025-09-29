Із жовтня в країнах ЄС перевірятимуть усі банківські перекази в євро Сьогодні 20:02 — Валюта

Із жовтня в країнах ЄС перевірятимуть усі банківські перекази в євро

Вже у жовтні у єврозоні почнуть діяти нові правила щодо банківських переказів. Так, усі транзакції в євро проходитимуть додаткову перевірку отримувача. Система має знизити кількість помилок та підвищити безпеку, однак може створити нові труднощі як для клієнтів, так і для бізнесу.

Про це повідомляє inpoland

Як працюватиме перевірка отримувача

З 9 жовтня 2025 року банки зобов’язані застосовувати систему Verification of Payee (VoP).

При кожному переказі банк перевірятиме, чи збігаються ім’я та прізвище одержувача з номером його рахунку IBAN. Клієнт отримає візуальний сигнал:

зелений — дані збігаються;

жовтий — схожість часткова, потрібна додаткова перевірка;

червоний — невідповідність, можливий ризик втрати коштів.

Читайте також НБУ підвищить вимоги до захисту платіжних операцій

Покрокова схема переказу

Ініціація платежу — клієнт вводить ім’я та IBAN одержувача. Подання запиту — банк платника передає дані банку отримувача. Перевірка — банк отримувача звіряє інформацію. Результат — клієнт бачить повідомлення про збіг чи розбіжність даних. Рішення — платник обирає: здійснити чи скасувати переказ.

Навіть у разі червоного сигналу платіж можна надіслати, але повернути кошти у випадку помилки буде складно або неможливо.

Що зміниться для клієнтів і бізнесу

Зменшиться ризик помилкових переказів.

З’являться додаткові кроки та повідомлення під час транзакцій.

Бізнесу доведеться адаптувати бухгалтерські процеси до нової системи.

VoP має знизити кількість помилок у платежах SEPA та протидіяти шахрайству з авторизованими push-платежами (APP fraud).

Коли нові правила стануть обов’язковими

З 9 жовтня 2025 року — для всіх переказів у євро в межах єврозони.

До 9 липня 2027 року — для країн ЄС, які користуються іншими валютами (Польща, Чехія, Угорщина).

Водночас ці правила не поширюється на платежі до країн поза ЄС, зокрема Великої Британії чи Швейцарії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.