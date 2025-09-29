0 800 307 555
НБУ за тиждень продав 560 млн доларів

Валюта
46
За тиждень з 22 по 26 вересня Національний банк України продав на міжбанку 559,8 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 22 по 26 серпня Нацбанк продав на міжбанку 559,8 млн дол, що на 91,7 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися — вперше з липня 2022 року.
Після кількох тижнів відносного спокою Національному банку України довелося в п’ятницю суттєво наростити продаж валюти з міжнародних резервівП. ро це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
За оцінкою ICU, невеликий дефіцит валюти дозволяв НБУ кілька тижнів зберігати стабільність. Проте зростання попиту на валюту, ймовірно з боку державних структур, змусило банк збільшити продаж у п’ятницю та допустити слабше значення гривні після фіксації офіційного курсу.
«Попри збільшення інтервенцій, ми очікуємо, що НБУ продовжить зберігати офіційний курс гривні ще якийсь час неподалік поточного рівня, але водночас збільшуватиме його коливання», — прогнозують у компанії.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Payment systems