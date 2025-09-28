Чого очікувати від долара та євро у жовтні: прогноз банкіра Сьогодні 08:12 — Валюта

Чого очікувати від долара та євро у жовтні: прогноз банкіра

Курс долара в жовтні коливатиметься у межах 41,2−42,2 грн, курс євро — 47,5−49,5 грн (залежно від співвідношення пари долар/євро).

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі «Укрінформу».

Що впливатиме на курс валют

Жовтневі тенденції на валютному ринку України, за його словами, залежатимуть від кількох основних чинників: дій Нацбанку, стану державного бюджету, обсягів міжнародної фінансової допомоги та безпекової ситуації в країні.

«Нацбанк продовжує дотримуватися режиму „керованої гнучкості“ курсу. Це означає, що коливання гривні до долара будуть помірними. Регулятор підтримуватиме баланс між попитом і пропозицією на валюту коштом інтервенцій. У жовтні попит може дещо зрости, проте обсяг інтервенцій, за прогнозами, не перевищить $3,5 — 4 млрд, що вважається прийнятним для умов воєнного часу», — каже експерт.

Він вважає, що 23 жовтня НБУ може ухвалити рішення про перегляд облікової ставки, яка зараз становить 15,5%.

Але станом на зараз ймовірність зниження ключової ставки мінімальна — регулятор очікує подальшого сповільнення інфляції. Будь-яке передчасне зменшення ставки може створити ризики для стабільності гривні.

У жовтні триватиме підготовка бюджету на 2026 рік. Важливими для валютного ринку будуть, зокрема, закладений середньозважений курс долара та розмір бюджетного дефіциту, нагадав Лєсовий.

«Прогноз курсу впливає на бізнес, адже компанії враховують його під час планування фінансової діяльності. Щодо дефіциту бюджету, то у 2025 році планувалося, що він становитиме приблизно 1,8 трлн грн, але фактично ця сума може бути майже на 400 млрд грн більшою. У проєкті бюджету-2026 закладається дефіцит у приблизно 2 трлн грн, однак при цьому середньозважений курс планується на рівні 45,6 грн/$. Якщо фактичний курс долара наступного року буде нижчим за розрахунковий, то знову виникне потреба в пошуку додаткових фінансів, щоб покрити збільшені саме через низький валютний курс видатки», — пояснив експерт.

При цьому потреба України в коштах від міжнародних партнерів ще уточнюється. За оцінками фахівців, як і у попередні роки, йдеться про щонайменше $38−40 млрд.

«Очікується, що в жовтні — листопаді стане зрозумілим, на яку конкретну підтримку може розраховувати наступного року Україна. Це безпосередньо впливатиме на курсові очікування та на монетарну політику НБУ», — сказав Лєсовий.

Банкір також нагадав, що восени зростають ризики масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Перебої з електропостачанням можуть негативно вплинути на роботу бізнесу та економіку країни загалом.

Крім того, настрої населення та підприємців залежать від ситуації на фронті і міжнародних дипломатичних зусиль щодо припинення активних бойових дій.

Згідно з прогнозами експерта, курс долара в жовтні коливатиметься в межах 41,2 — 42,2 грн, курс євро — 47,5 — 49,5 грн (залежно від співвідношення пари долар/євро, яке очікується на рівні від 1,13 до 1,25).

«Загалом же прогнозувати події на валютному ринку у жовтні складно через наявність багатьох невідомих чинників. Водночас Нацбанк готовий оперативно реагувати на зміни та підтримувати стабільність гривні, використовуючи наявні інструменти», — підсумував Тарас Лєсовий.

