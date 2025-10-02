Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років Сьогодні 11:36 — Валюта

Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років

Частка долара в міжнародних резервах упала до найнижчого рівня з 1995 року. Але причина не в тому, що центробанки масово відмовляються від американської валюти, а у різкому падінні її курсу.

Про це пише Bloomberg

За підрахунками МВФ, у другому кварталі 2025 року частка долара в резервах знизилася до 56,3%, що майже на 1,5 відсоткових пункти менше, ніж у першому кварталі. У звіті зазначається: близько 92% падіння пояснюється саме коливаннями валютних курсів.

Тиск на долар

На валюту цього року тиснуть одразу кілька факторів: підвищення тарифів, ініційоване президентом Дональдом Трампом, його вимоги до ФРС знизити ставки, а також новий податковий законопроєкт.

Оскільки центральні банки звітують МВФ про свої валютні резерви у доларах, коливання обмінних курсів впливають на вартість базових резервів. Часто ці коливання є відносно незначними. Але у другому кварталі долар знецінився на 9% проти євро, на 11% — проти франка і на 6% — проти фунта.

Євро та фунт відіграють

Цікаво, що навіть за зменшення загальних обсягів єврових і фунтових резервів їхня частка у світових скарбницях зросла. У євро — до 21%, що стало максимумом з 2021 року, у фунта — теж помітне підвищення. Це стало можливим завдяки зміцненню обмінних курсів обох валют.

Читайте також Долар біля психологічної позначки: що буде з курсом

Нагадаємо, у середу ціни на золото піднялися до історичного максимуму. Інвестори шукають безпечні активи на тлі зупинки роботи уряду США та очікувань, що Федеральна резервна система піде на зниження процентних ставок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.