0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років

Валюта
52
Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років
Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років
Частка долара в міжнародних резервах упала до найнижчого рівня з 1995 року. Але причина не в тому, що центробанки масово відмовляються від американської валюти, а у різкому падінні її курсу.
Про це пише Bloomberg.
За підрахунками МВФ, у другому кварталі 2025 року частка долара в резервах знизилася до 56,3%, що майже на 1,5 відсоткових пункти менше, ніж у першому кварталі. У звіті зазначається: близько 92% падіння пояснюється саме коливаннями валютних курсів.
Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років

Тиск на долар

На валюту цього року тиснуть одразу кілька факторів: підвищення тарифів, ініційоване президентом Дональдом Трампом, його вимоги до ФРС знизити ставки, а також новий податковий законопроєкт.
Оскільки центральні банки звітують МВФ про свої валютні резерви у доларах, коливання обмінних курсів впливають на вартість базових резервів. Часто ці коливання є відносно незначними. Але у другому кварталі долар знецінився на 9% проти євро, на 11% — проти франка і на 6% — проти фунта.
Частка долара в резервах центральних банків — на мінімумі за 30 років

Євро та фунт відіграють

Цікаво, що навіть за зменшення загальних обсягів єврових і фунтових резервів їхня частка у світових скарбницях зросла. У євро — до 21%, що стало максимумом з 2021 року, у фунта — теж помітне підвищення. Це стало можливим завдяки зміцненню обмінних курсів обох валют.
Читайте також
Нагадаємо, у середу ціни на золото піднялися до історичного максимуму. Інвестори шукають безпечні активи на тлі зупинки роботи уряду США та очікувань, що Федеральна резервна система піде на зниження процентних ставок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems