Валютні інтервенції НБУ скоротилися до мінімуму з квітня

У вересні структурний дефіцит валюти скоротився. Національний банк України знизив продаж валюти, але підвищив курс долара

Про це свідчать дані НБУ.

Минулого місяця регулятор продав на міжбанківському валютному ринку 2,290 млрд доларів, на 15,1% менше, ніж у серпні (2,696 млрд доларів).

Інтервенції НБУ скоротилися до мінімуму з квітня. З початку року НБУ продав на міжбанку 25,966 млрд доларів.

За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 30,6 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

Інтервенції НБУ у 2025 році, млн доларів

Дата Купівля Продаж Сальдо Січень 6,6 -3 756,3 -3 749,7 Лютий 0,5 -3 058,6 -3 058,1 Березень 10,0 -2 617,8 -2 607,8 Квітень 17,5 -2 261,1 -2 243,5 Травень 1,3 -2 924,6 -2 923,3 Червень 1,3 -2 962,6 -2 961,4 Липень 0,3 -3 436,4 -3 436,1 Серпень 0,6 -2 696,6 -2 695,9 Вересень 1,7 -2 291,5 -2 289,8 Усього 39,8 -26 005,3 -25 965,5

За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 54 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду).

Курс долара у вересні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ лише перерозподіляє її через міжбанк.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У вересні офіційний курс долара зріс на 5 копійок до 41,31 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За вересень впав на 5 копійок до 41,45 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

за прогнозом банкіра Сергія Мамедова, курс долара у жовтні може коливатися в діапазоні 41,2−42,2 грн/1 $. Курс євро залежатиме від співвідношення євро/долар на світових ринках, яке очікується у межах 1,15−1,2, що дає підстави прогнозувати котирування на рівні 47,8−49,8 грн/1 €.

у жовтні може коливатися в діапазоні 41,2−42,2 грн/1 $. залежатиме від співвідношення євро/долар на світових ринках, яке очікується у межах 1,15−1,2, що дає підстави прогнозувати котирування на рівні 47,8−49,8 грн/1 €. за словами економіста Данила Моніна, офіційний курс євро може трохи зрости, зафіксувавшись в межах 48,50−49,50 грн/євро.

