0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яким буде курс євро та долара до 12 жовтня

Валюта
79
Яким буде курс євро та долара до 12 жовтня
Яким буде курс євро та долара до 12 жовтня
В Україні з 6 по 12 жовтня очікується спокійна ситуація на валютному ринку. Режим керованої гнучкості Національного банку працює як запобіжник від різких курсових коливань, що дозволяє регулятору зберігати ринок передбачуваним і стабільним.
Про це у коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.
Читайте також
Він зазначив, що на користь гривні працює зниження інфляції, яка з червня по вересень зменшилася майже на 4% у річному вимірі. Крім того, додаткову підтримку забезпечує високий сезон, коли ціни на продукти традиційно знижуються. Це створює позитивне тло не лише для споживачів, але й для фінансового сектору.
Банкір вказав, що важливим сигналом стало рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 15,5%, що свідчить про прагнення регулятора підтримати фінансову систему в рівновазі, утримати інфляційні очікування та зміцнити довіру бізнесу і населення.
Читайте також
Він нагадав, що у жовтні традиційно зростає активність на ринку через завершення кварталу та підготовку компаній до податкових розрахунків. Цей фактор може короткочасно підвищувати попит на валюту, але він не має фундаментальних ризиків для стабільності.
Водночас залишаються і зовнішні ризики, здатні вплинути на валютний ринок:
  • непередбачувані події на фронті;
  • можливі перебої у міжнародній допомозі Україні;
  • загроза ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру, які традиційно посилюються восени.
Читайте також
Нагадаємо, минулого тижня НБУ дозволив гривні послабшати до майже 41.5/$, зменшивши інтервенції. Про це йдеться в аналітиці ICU. Національний банк зменшив обсяг інтервенцій до $560 млн, тобто знову нижче середньотижневого обсягу від початку повномасштабної війни.
Високий прогноз курсу долара, закладений у проєкт бюджету на наступний рік, напряму вплине на заплановані доходи держави.
Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
За словами депутатки, це призведе до збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб. «Плюс закладений високий курс гривні до долара 45,7 грн до долара. І це є одна з причин, чому доходи зросли на 446,8 млрд гривень», — сказала вона.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems