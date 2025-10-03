Яким буде курс євро та долара до 12 жовтня Сьогодні 10:00 — Валюта

Яким буде курс євро та долара до 12 жовтня

В Україні з 6 по 12 жовтня очікується спокійна ситуація на валютному ринку. Режим керованої гнучкості Національного банку працює як запобіжник від різких курсових коливань, що дозволяє регулятору зберігати ринок передбачуваним і стабільним.

Про це у коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Читайте також Валютні інтервенції НБУ скоротилися до мінімуму з квітня

Він зазначив, що на користь гривні працює зниження інфляції, яка з червня по вересень зменшилася майже на 4% у річному вимірі. Крім того, додаткову підтримку забезпечує високий сезон, коли ціни на продукти традиційно знижуються. Це створює позитивне тло не лише для споживачів, але й для фінансового сектору.

Банкір вказав, що важливим сигналом стало рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 15,5%, що свідчить про прагнення регулятора підтримати фінансову систему в рівновазі, утримати інфляційні очікування та зміцнити довіру бізнесу і населення.

Читайте також Як високий прогноз курсу долара вплине на доходи бюджету

Він нагадав, що у жовтні традиційно зростає активність на ринку через завершення кварталу та підготовку компаній до податкових розрахунків. Цей фактор може короткочасно підвищувати попит на валюту, але він не має фундаментальних ризиків для стабільності.

Водночас залишаються і зовнішні ризики, здатні вплинути на валютний ринок:

непередбачувані події на фронті;

можливі перебої у міжнародній допомозі Україні;

загроза ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру, які традиційно посилюються восени.

Читайте також НБУ збільшує коливання курсу гривні (інфографіка)

Нагадаємо, минулого тижня НБУ дозволив гривні послабшати до майже 41.5/$, зменшивши інтервенції. Про це йдеться в аналітиці ICU. Національний банк зменшив обсяг інтервенцій до $560 млн, тобто знову нижче середньотижневого обсягу від початку повномасштабної війни.

Високий прогноз курсу долара , закладений у проєкт бюджету на наступний рік, напряму вплине на заплановані доходи держави.

Про це сказала голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

долара 45,7 грн до долара. І це є одна з причин, чому доходи зросли на 446,8 млрд гривень», — сказала вона. За словами депутатки, це призведе до збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб. «Плюс закладений високий курс гривні додо долара. І це є одна з причин, чому доходи зросли на 446,8 млрд гривень», — сказала вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.