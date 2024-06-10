У травні населення купило рекордний обсяг валюти — Finance.ua

У травні населення купило рекордний обсяг валюти Сьогодні 12:02 — Валюта

У травні населення купило рекордний обсяг валюти

У травні населення купило валюти на 971,5 млн доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку.

На готівковому валютному ринку в травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У травні українці продали валюти на 1 271,2 млн доларів в еквіваленті, а купили на 2 242,7 млн доларів в еквіваленті.

За 2023 рік населення купило на 3 362,1 млн доларів більше, ніж продало.

Нагадаємо, раніше у Національному банку повідомили , що чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв’язку зі збільшенням бюджетних видатків, що пов’язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні.

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«Протягом останнього тижня травня спостерігалися значні ситуативні сплески попиту на валюту, які позначилися на курсовій динаміці», — зазначив регулятор. На думку Нацбанку, на курсову динаміку також вплинуло закінчення в середині травня періоду, коли було накладення двох граничних строків розрахунку з експорту аграрної продукції.

Член ради НБУ Василь Фурман заявляв також, що на курс гривні впливає дуже багато різних чинників. Однак загалом ситуація перебуває під контролем Національного банку. Наприклад, незначне послаблення гривні у травні пов’язане з активізацією бюджетних видатків.

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