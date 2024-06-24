Банкір пояснив, що буде з курсом долара наприкінці червня — Finance.ua

Банкір пояснив, що буде з курсом долара наприкінці червня Сьогодні 15:04 — Валюта

Банкір пояснив, що буде з курсом долара наприкінці червня

В останній тиждень червня валютний ринок перебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче за 40 грн. Ситуація розвиватиметься згідно з режимом «керованої гнучкості».

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише Oboz.ua. За його словами, щоденні курсові зміни очікуються на рівні: до 30−50 коп. у банках та до 50 коп. в обмінних пунктах.

Банкір додав, що різниця курсів купівлі становитиме 20−30 коп. у банках та 30−50 коп. в обмінниках. При цьому різниця курсів продажу буде 10−20 коп. у банках та 30−50 коп. в обмінниках. Так, різниця становитиме в середньому 30−50 коп. А курсові відхилення очікуються у межах 2% на тиждень.

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«На валютному ринку спостерігатиметься періодична зміна векторів: після періоду зростання курсів настане період їх зниження, і навпаки. Однак припускаємо, що курс не вийде за межі 2% тижневого коливання. Та й загалом валютний ринок перебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче 40 грн», — пояснив Лєсовий.

Згідно з прогнозом банкіра, у період з 24 по 30 червня долар буде в межах 40−41,2 грн. Увечері 21 червня банки виставили курс на середньому рівні 40,4/40,9 грн (купівля/продаж). Обмінники — 40,39/40,91 грн.

Лєсовий підкреслив, що ситуація на валютному ринку розвиватиметься відповідно до режиму «керованої гнучкості». Тобто в системі частих, але прогнозованих і незагрозливих змін.

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